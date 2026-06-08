Clínica de Bem-Estar Animal se consolida como referência em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 08/06/2026 às 11h05

Criado pela gestão do prefeito Léo Moraes, o Centro de Bem-Estar Animal de Porto Velho vem se consolidando como uma das principais políticas públicas voltadas à proteção e ao cuidado dos animais na capital rondoniense. A iniciativa representa um avanço histórico para a causa animal e amplia o acesso da população aos serviços veterinários gratuitos.

Desde o início de suas atividades em 29 de outubro de 2025 até junho de 2026, a unidade já apresenta números expressivos que demonstram o impacto social do serviço: foram realizadas 5.438 consultas de clínica médica e 67 consultas de clínica cirúrgica. A alta procura confirma a necessidade histórica de assistência veterinária para tutores que não possuem condições de arcar com os custos da rede privada.

Localizado na avenida Mamoré, nº 1120, no bairro Lagooinha, no mesmo espaço onde funciona o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), o Centro de Bem-Estar Animal atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, beneficiando famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

Além do atendimento clínico, o centro oferece suporte de diagnóstico avançado para garantir a precisão nos tratamentos. No período relatado, a equipe realizou 4.018 hemogramas, 1.071 ultrassonografias e 1.057 exames de radiografia por projeção. A unidade também executa testes laboratoriais essenciais, tendo processado mais de 2.500 exames de creatinina e ureia, fundamentais para o monitoramento da saúde renal dos pacientes.

O centro também se destaca na realização de procedimentos complexos. Foram registradas 498 cirurgias, divididas entre intervenções abdominais de tecidos moles (239), cirurgias de emergência (166) e procedimentos ortopédicos (93). Para garantir a segurança dos animais, a unidade utilizou anestesia inalatória em 510 ocasiões e sedação em 276 procedimentos.

Uma das frentes mais importantes da unidade é o programa de castração e identificação. Ao todo, 1.851 animais foram castrados e microchipados, sendo 1.058 cães (machos e fêmeas) e 945 gatos (machos e fêmeas). Além disso, o serviço de resgate da unidade já atendeu 103 chamados no período.

A assistência contínua é garantida pela equipe de enfermagem, que efetuou 9.017 administrações de medicação e monitorou 6.468 diárias de internação. Os casos que demandam acompanhamento contínuo recebem suporte técnico especializado de forma permanente.

Para o prefeito Léo Moraes, o investimento na causa animal demonstra o compromisso da gestão com uma cidade mais humana e responsável.

"O bem-estar dos nossos animais é uma necessidade humana. A qualidade de vida de uma sociedade também se mede pela forma como ela trata e protege os seus animais. Por isso, a causa animal é uma das nossas prioridades. Já avançamos muito e seguiremos trabalhando para fortalecer essa política pública. Em Porto Velho, quem maltratar animal será responsabilizado", afirmou o prefeito.

Com estrutura moderna, atendimento gratuito e serviços especializados, o Centro de Bem-Estar Animal já se tornou uma das marcas da atual administração municipal, reforçando o compromisso da Prefeitura de Porto Velho com a proteção animal e com o apoio às famílias que mais precisam desse atendimento