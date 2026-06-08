Casal é assaltado por grupo armado em lanchonete de Porto Velho

Por Newsrondonia.com

Publicada em 08/06/2026 às 09h30

Um casal foi vítima de um assalto na noite de domingo em Porto Velho, enquanto aguardava a entrega de um lanche em frente a uma lanchonete localizada na Avenida José Vieira Caúla, no bairro Agenor de Carvalho. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança e será investigada pela Polícia Civil.

De acordo com as informações apuradas, as vítimas, de 22 e 29 anos, estavam aguardando o pedido quando quatro criminosos chegaram ao local em duas motocicletas Honda Titan, uma vermelha e outra preta.

As imagens mostram o momento em que três suspeitos descem das motocicletas para abordar o casal, enquanto um quarto integrante permanece na moto dando cobertura à ação. Segundo o relato das vítimas, o homem que ficou na motocicleta estaria armado e foi o responsável por anunciar o assalto.

Durante a abordagem, os criminosos roubaram dois aparelhos celulares Motorola Moto G8, sendo um de cor preta e outro rosa, além de um cartão bancário pertencente às vítimas.

Ainda conforme o registro policial, um dos assaltantes tentou levar a motocicleta de uma das vítimas. No entanto, ele não conseguiu ligar o veículo e acabou desistindo da ação, abandonando a tentativa de fuga com a moto.

As vítimas informaram que pelo menos dois dos envolvidos estavam armados, o que aumentou o clima de tensão durante o crime. Após o roubo, o grupo fugiu pela Avenida José Vieira Caúla em direção a outros bairros da região.

A Polícia Militar realizou buscas nas proximidades logo após ser acionada, mas os suspeitos não foram localizados.

O caso foi registrado pelas autoridades competentes e será investigado pela Polícia Civil, que deverá utilizar as imagens das câmeras de segurança e outras informações para tentar identificar e localizar os envolvidos no assalto.

A ocorrência reforça a preocupação de moradores com os crimes patrimoniais registrados na capital e destaca a importância da colaboração da população por meio de denúncias que possam auxiliar nas investigações.