Prefeitura realiza Arraiá Ariquemes no Espaço Alternativo nos dias 12, 13 e 14 de junho

VEM AÍ O ARRAIÁ ARIQUEMES 2026! Prepare o chapéu de palha, a camisa xadrez e o coração para viver três dias de muita cultura, tradição e alegria!
Espaço Alternativo
12, 13 e 14 de junho de 2026
Apresentações culturais, quadrilhas juninas, concurso folclórico, praça de alimentação e grandes shows para toda a família!
DIA 12/06
Quadrilha Pequenos de Maria
Quadrilheiros do Norte
Balanço do Jamari (Carimbó)
Boi-Bumbá Batuques de Rondônia
Shows:
Eric & Felipe
Estação do Forró
DIA 13/06
2º Concurso do Festival Folclórico Flor do Jamari
Toga do Cabulete
Mocidade Junina
Mocidade São José
Shows:
Sandro & Samuel
Glauber & Gleydson – Os Menotes de Rondônia
DIA 14/06
2º Concurso do Festival Folclórico Flor do Jamari
Coração Dourado
Rosas de Ouro
JUABP
Show:
Kézia Pinheiro
Venha celebrar a cultura popular, prestigiar nossos grupos folclóricos e curtir grandes atrações musicais em uma das festas mais esperadas da região!
Entrada gratuita.
Traga sua família e seus amigos!
Comentários
Seja o primeiro a comentar!