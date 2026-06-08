Calçadas e estacionamento ganham

Por Assessoria

Publicada em 08/06/2026 às 11h00

A Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da SEMOD, concluiu mais uma etapa das obras de revitalização urbana na Rua Grajaú. A equipe finalizou os serviços de construção de calçadas e recuo para estacionamento, proporcionando mais acessibilidade, segurança e organização para moradores, comerciantes e visitantes.

Os trabalhos seguem avançando e a próxima etapa será realizada na Avenida Sete de Setembro, no trecho compreendido entre as ruas Ceará e Bahia, dando continuidade ao projeto de melhoria da infraestrutura urbana do município.

Com investimentos e planejamento, a Prefeitura segue trabalhando para transformar os espaços públicos e oferecer mais qualidade de vida à população.

Prefeitura em ação por uma Espigão d’Oeste cada dia melhor!