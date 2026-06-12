PF deflagra operação contra esquema de vazamento de informações e garimpo

Por PF/RO

Publicada em 12/06/2026 às 13h40

Porto Velho/RO. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (11/6), a Operação Âmbitus, com o objetivo de apurar a atuação de grupo suspeito de corromper servidor público para obter informações sigilosas sobre ações de fiscalização ambiental na região amazônica.

Na ação, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nos estados de Rondônia, Goiás e Alagoas, além de um mandado de prisão preventiva. A Justiça Federal também determinou o sequestro de bens e valores no montante de R$ 22 milhões.

As investigações tiveram origem em elementos obtidos durante operações de combate ao garimpo ilegal e apontam que integrantes da organização criminosa teriam recebido antecipadamente informações sobre ações policiais e fiscalizatórias, permitindo a adoção de medidas para dificultar a atuação do poder público e assegurar a continuidade das atividades ilícitas. Entre os investigados está um servidor público federal, ocupante do cargo de policial federal, suspeito de repassar informações sigilosas em benefício da organização criminosa.

Também são apurados possíveis crimes de lavagem de dinheiro, mediante a utilização de empresas e outras estruturas destinadas à movimentação e ocultação de recursos supostamente oriundos das atividades investigadas.

Os investigados poderão responder, na medida de suas participações, pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, violação de sigilo funcional, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

As investigações prosseguem para identificar todos os envolvidos e aprofundar a apuração dos fatos.