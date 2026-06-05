Pesquisa Vox mostra Lula e Caiado em empate técnico no segundo turno das eleições de 2026

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/06/2026 às 14h44

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), aparecem em situação de empate técnico em um eventual segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo pesquisa Vox Brasil divulgada nesta sexta-feira (5). No cenário testado pelo instituto, Lula soma 46,5% das intenções de voto, enquanto Caiado registra 44,9%. A diferença de 1,6 ponto percentual está dentro da margem de erro de 2,15 pontos para mais ou para menos.

O levantamento mostra que Caiado é o adversário que mais se aproxima de Lula entre os nomes avaliados pela Vox Brasil. Em outro cenário de segundo turno, o presidente aparece com 47,8% contra 41,3% do senador Flávio Bolsonaro (PL). Já diante do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula registra 46,3%, enquanto o mineiro alcança 42,5%. Contra o ex-governador Aécio Neves (PSDB), o petista amplia a vantagem para 49,1% a 24,5%.

No primeiro turno, entretanto, Caiado aparece distante dos líderes. Lula lidera com 42,1% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 33,6%. O governador goiano surge na terceira colocação, com 6,9%, à frente de Romeu Zema, que registra 5,1%.

Outro dado que chama atenção é o índice de rejeição do pré-candidato do PSD. Segundo a pesquisa, 21,7% dos entrevistados afirmaram que não votariam em Caiado de jeito nenhum, percentual inferior ao de Lula, que registra 49,2%, e ao de Flávio Bolsonaro, com 48,3%. O número sugere menor resistência do eleitorado ao nome do governador goiano em comparação aos principais protagonistas da polarização nacional.

A pesquisa Vox Brasil ouviu 2.100 eleitores em todo o país entre os dias 1º e 3 de junho. O levantamento possui margem de erro de 2,15 pontos percentuais e nível de confiança de 95%, estando registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08016/2026.