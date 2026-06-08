Pedágio abusivo na BR-364 até para quem tem câncer; Confúcio não se intimidou com a direita e foi à RRS; e Máximo 'cola' em Rogério

Por Herbert Lins

Publicada em 08/06/2026 às 09h01

COLUNA FALANDO SÉRIO

Prof. Me. Herbert Lins – MTE 1143

Flávio em Washington e a fumaça da própria crise

CARO LEITOR, a viagem do presidenciável, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a Washington tinha um objetivo político claro: mudar o foco do debate público e buscar espaço para reposicionar sua imagem diante das controvérsias dos áudios com o banqueiro Daniel Vorcaro pedindo para finalizar o patrocínio ao filme Dark Horse que conta a história do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). A estratégia, contudo, parece ter produzido o efeito contrário. Neste caso, ao tentar internacionalizar o discurso político e buscar interlocução junto ao círculo político conservador estadunidense, Flávio acabou se deparando com uma nova fonte de desgaste. As declarações do presidente Donald Trump (Republicanos) dos EUA sobre a possibilidade de elevar tarifas comerciais e as críticas direcionadas ao sistema de pagamentos instantâneos brasileiro, o Pix. Em face disso, criaram uma tempestade que extrapola as disputas ideológicas domésticas. O resultado é que a viagem destinada a gerar oxigênio político para Flávio acabou envolta em uma fumaça ainda mais densa. Em vez de afastar os holofotes das questões internas com Vorcaro, abriu novas frentes de questionamento sobre prioridades, estratégias e consequências caso Flávio seja eleito para a Presidência da República. Na política, nem sempre a busca por ar fresco fora do país produz o efeito esperado. Às vezes, o vento muda de direção e devolve a fumaça para quem a provocou.

Pix

O problema é que o Pix deixou de ser apenas uma ferramenta financeira. Tornou-se um símbolo de modernização, inclusão bancária e eficiência econômica reconhecido por milhões de brasileiros. Qualquer ataque externo ao sistema tende a provocar reações nos usuários que são eleitores.

Zelle I

O cidadão comum, que utiliza o Pix diariamente para pagar contas, fazer compras ou receber pagamentos, dificilmente enxergará com simpatia iniciativas que possam ameaçar essa conquista, a exemplo de Eduardo Bolsonaro, que defendeu a substituição do Pix pelo Zelle, que é pago.

Zelle II

Enquanto o Pix foi criado no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e administrado publicamente pelo Banco Central brasileiro, o Zelle é uma rede 100% privada, administrada por um consórcio de grandes bancos dos EUA. O Pix não é cobrado, o Zelle é pago.

Tariflávio

A ameaça de novas barreiras comerciais por parte dos EUA gera preocupação em setores produtivos no Brasil que dependem das exportações brasileiras. Nesse contexto, a hashtag #tariflávio dominou as redes sociais após Donald Trump propor novamente um tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros.

Desconforto

A deputada federal Cristiane Lopes (Podemos) recorreu às redes sociais para denunciar a paralisação das obras de reforma do Deroche, custeadas por uma emenda de R$ 500 mil de sua autoria. A exposição do problema gerou desconforto entre aliados do governo, que preferiam o silêncio à cobrança.

Ingratidão

Nos bastidores, governistas interpretaram o vídeo da deputada federal Cristiane Lopes (Podemos) como um gesto de ingratidão política. O argumento é que, até recentemente, Cristiane integrava o governo do Coronel Marcos Rocha (PSD) com indicações de cargos comissionados (CD), a exemplo de Douglas Lopes como adjunto da Agricultura.

Aposta

Em seu primeiro mandato como deputada federal, Cristiane Lopes esteve alinhada ao Coronel Marcos Rocha na eleição de 2022. Em 2024, caminhou ao lado dos irmãos Maurício Carvalho e Mariana Carvalho. Agora, de olho na disputa pela reeleição, aposta na aliança com o prefeito Léo Moraes e o Podemos.

Solado

A pré-candidata ao Senado Silvia Cristina (PP) e o pré-candidato Bruno Bolsonaro Scheid (PL) têm se destacado pela campanha próxima da população. Ambos apostam no contato direto com os eleitores, fazendo política no braço e no solado do sapato.

Conta

A pré-candidata ao Senado Silvia Cristina (PP) conta com os votos de reconhecimento à sua bandeira em defesa da saúde e da luta contra o câncer, bem como do apoio aos municípios. Bandeiras que marcam a sua trajetória política.

Consolidar

O pré-candidato ao Senado Bruno Bolsonaro Scheid (PL) percorre Rondônia em uma intensa agenda de visitas pelo interior do estado, acompanhado por sua equipe de comunicação. Sua pré-candidatura busca consolidar os votos espontâneos do eleitorado de direita e o apoio ideológico dos simpatizantes do bolsonarismo.

Colado

O pré-candidato ao Senado Fernando Máximo (PL) é colado na agenda do pré-candidato ao governo de Rondônia Marcos Rogério (PL). Com uma estrutura robusta de campanha, as agendas incluem carros de apoio e deslocamentos por avião e helicóptero, ampliando a presença política pelo estado.

Visibilidade

A pré-candidata ao Senado Mariana Carvalho (União) percorre o interior de carro de apoio e avião. Sua aposta está no recall eleitoral acumulado nas disputas majoritárias que não venceu em 2022 e 2024, mas lhe proporcionou manter a visibilidade política.

Esquerda

No campo da esquerda, a pré-candidata ao Senado Luciana Oliveira (PT) concentra sua pré-campanha nas redes sociais, mesmo durante sua estadia na China. Já Neidinha Suruí (PSB) utiliza as plataformas digitais para defender pautas ligadas ao meio ambiente, aos povos tradicionais e aos direitos dos trabalhadores.

Presença

Falando em meio ambiente, vale registrar que o senador Confúcio Moura (MDB) não se deixou intimidar pelas críticas de setores mais radicalizados da direita e marcou presença na Rondônia Rural Show. Confúcio percorreu estandes e alamedas sem sofrer ofensivas dos bolsonaristas.

Contradição

A Rondônia Rural Show foi idealizada durante o governo de Confúcio Moura (MDB) com o objetivo de impulsionar a produção agropecuária e fortalecer o setor rural. Contudo, críticos de sua gestão apontam uma contradição entre o incentivo ao agronegócio e a criação de reservas ambientais.

Pedido

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) destinou uma emenda parlamentar de R$ 500 mil para a aquisição de uma van odontológica destinada ao município de Teixeirópolis. O investimento atende a uma solicitação do vice-prefeito Darcy Gomes (PP) e do vereador Belmir da 32 (PRD), reforçando a estrutura de atendimento em saúde bucal da população.

Aposta

O pré-candidato a deputado estadual Luis Maiorquin (Republicanos) intensifica a articulação de apoios na capital e no interior do estado. Médico e gestor com ampla experiência na área da saúde pública, Maiorquin aposta em sua trajetória administrativa e técnica para conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Rondônia.

Desgaste

As obras paralisadas do Parque Circuito e da Estrada dos Periquitos vêm ampliando o desgaste da gestão do prefeito Léo Moraes (Podemos), diante da expectativa da população pela conclusão de projetos considerados importantes para a mobilidade e o lazer da capital.

Indignação

O vereador Breno Mendes (Avante) usou as redes sociais para manifestar indignação com a cobrança de pedágio na BR-364 de pacientes em tratamento contra o câncer. O parlamentar defende a isenção da tarifa, argumentando que a medida é uma questão de sensibilidade e justiça humanitária para quem já enfrenta uma dura batalha pela vida.

Sério

Falando sério, o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL), ao buscar protagonismo em Washington para tentar deslocar o foco das revelações envolvendo os áudios com Daniel Vorcaro e as discussões sobre o filme Dark Horse, acabou cercado por uma nuvem de fumaça ainda maior.