Paulo Moraes Jr. diz que encontrou secretaria “morta e esquecida”, defende grandes eventos e rebate vereador: “inexpressivo e insignificante”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/06/2026 às 09h41

O ex-secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer de Porto Velho e pré-candidato a deputado estadual, Paulo Moraes Jr. (PODEMOS), afirmou que assumiu uma secretaria que estava “um pouco morta” e “um pouco esquecida”, mas que conseguiu promover mudanças por meio da realização de eventos, ações de turismo e programas esportivos. A declaração foi feita durante entrevista ao podcast Resenha Política, apresentado pelo jornalista Robson Oliveira.

Ao defender sua atuação na Prefeitura, Paulo destacou a retomada de atrações turísticas como a Maria Fumaça e os passeios pelo Rio Madeira, além da realização de competições esportivas e eventos de grande porte. Segundo ele, as atividades promovidas pela gestão ajudaram a movimentar a economia local e fortalecer o sentimento de pertencimento da população.

Durante a entrevista, o ex-secretário rebateu críticas direcionadas aos investimentos em eventos públicos. Paulo argumentou que as ações atraíram grande participação popular e contribuíram para aquecer o comércio da capital, citando a realização do aniversário de Porto Velho e outras programações promovidas pela administração municipal.

Um dos momentos mais polêmicos da conversa ocorreu quando Paulo respondeu a questionamentos sobre críticas feitas por um vereador da capital. Sem economizar palavras, ele classificou o parlamentar como “inexpressivo” e “insignificante”, afirmando que as críticas feitas à gestão não o incomodam e que prefere ser avaliado pelos resultados alcançados durante sua passagem pela secretaria.

Paulo Moraes Jr. também afirmou que sua pré-candidatura não se resume ao fato de ser irmão do prefeito Léo Moraes. Segundo ele, a decisão de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa foi construída a partir da experiência administrativa acumulada no município e da convicção de que pode contribuir com o desenvolvimento de Rondônia.

Assista à entrevista: