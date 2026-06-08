Mulher foge ensanguentada após sessão de espancamento e ameaças de morte

Por rondoniatual.com

Publicada em 08/06/2026 às 09h15

Uma cena de violência e terror marcou a madrugada desta segunda-feira (08), na T-22 em Ji-Paraná.

Após uma discussão, um homem embriagado teria partido para cima da companheira com extrema agressividade, desferindo vários socos, fazendo ameaças de morte, destruindo objetos da residência e promovendo momentos de pânico dentro de casa, tudo na presença dos filhos.

Desesperada e com marcas de agressão pelo corpo, a mulher conseguiu fugir e pedir socorro. Quando a polícia localizou o suspeito, ele teria reagido de forma violenta, resistindo à abordagem e entrando em confronto com os agentes. Mesmo detido, continuou alterado durante o trajeto e na delegacia.

O caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal, ameaça, dano, injúria e resistência, e será apurado pelas autoridades competentes.