Papa Leão XIV condena aborto e pede reparação para vítimas de abuso da Igreja na Espanha

Por G1

Publicada em 08/06/2026 às 10h11

O Papa Leão XIV condenou o aborto em um discurso feito a parlamentares da Espanha nesta segunda-feira (8).

Ao falar no Congresso, em Madri, o pontífice pediu a defesa da vida humana "desde sua concepção", em meio a tentativas do governo do primeiro-ministro, Pedro Sánchez, para incluir o direito na Constituição.

"Toda vida humana deve ser reconhecida e protegida desde a concepção até o seu fim natural", declarou, frente a frente com o premiê.

Papa Leão XIV em discurso no Parlamento da Espanha — Foto: Alessandra Tarantino/Pool via REUTERS

Depois, ao falar aos bispos católicos da Espanha, Leão levantou outro assunto polêmico. Pediu que eles ouçam as vítimas de abusos cometidos por membros do clero no país e lhes ofereçam reparações.

O papa disse aos clérigos que os sobreviventes de abusos deveriam ver um "compromisso firme" da Igreja para fortalecer as medidas de proteção e criar uma cultura segura para crianças e pessoas vulneráveis.

"Diante deste flagelo, a comunidade eclesial é chamada a responder com escuta, verdade, justiça, reparação e um compromisso cada vez mais determinado com a prevenção e uma cultura de cuidado. Toda pessoa ferida precisa encontrar escuta sincera, acolhimento, proteção e caminhos reais para a cura", orientou.

Leão, que recentemente adotou um tom mais incisivo contra a direção da liderança global, também reiterou firmemente sua oposição ao aumento dos gastos militares europeus, instando os políticos a, em vez disso, porem fim às guerras que assolam o mundo e a ajudarem os migrantes.

"O mundo atravessa uma profunda crise espiritual e cultural, que se manifesta em múltiplas formas de violência, polarização e desconfiança mútua. As armas podem impor um silêncio temporário, mas nunca poderão construir uma paz autêntica e duradoura", disse o papa em seu discurso, proferido horas depois de Israel e Irã renovarem os ataques mútuos.