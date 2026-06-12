Marcelo Cruz e Pastor Evanildo Ferreira visitam lideranças, cooperativa e representantes comunitários em Itapuã do Oeste e Alto Paraíso

Por Assessoria

Publicada em 12/06/2026 às 08h20

O deputado estadual Marcelo Cruz (Avante) e o vereador de Porto Velho e pré-candidato a deputado federal pelo PSD, Pastor Evanildo Ferreira, cumpriram agenda nos municípios de Itapuã do Oeste e Alto Paraíso na última quinta-feira (11), participando de encontros com lideranças, empresários, comerciantes, representantes religiosos e moradores da região.

As visitas tiveram como principal objetivo fortalecer o diálogo com a população, ouvir as demandas locais e acompanhar de perto as necessidades enfrentadas pelos municípios. Durante a agenda, as lideranças conversaram com diversos segmentos da sociedade e trocaram experiências sobre os desafios e oportunidades para o desenvolvimento regional.

Em Itapuã do Oeste, Marcelo Cruz e Pastor Evanildo estiveram ao lado do vereador Helon, de Cujubim, em visita ao pastor Samuel, vice-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O encontro foi marcado por momentos de comunhão, diálogo e fortalecimento dos laços de amizade e parceria com a comunidade local.

Ainda no município, Marcelo Cruz reencontrou Marcondes, presidente da APRAJAN, oportunidade em que conversaram sobre o fortalecimento das atividades desenvolvidas pela entidade e sobre as demandas da população da região.

A agenda também incluiu uma visita ao conselheiro tutelar Idelbrando e ao cooperado Paulo, da Coopermilk. Durante o encontro, foram discutidos temas relacionados ao trabalho social, ao fortalecimento da agricultura e às ações que contribuem para o desenvolvimento das comunidades locais.

Já em Alto Paraíso, Marcelo Cruz acompanhou de perto ações voltadas para a área da saúde. O deputado destacou a destinação de mais de R$ 1 milhão em recursos para o município, investimento que contribui para o abastecimento da farmácia municipal e para a ampliação do atendimento à população.

Na ocasião, Marcelo Cruz agradeceu a parceria do prefeito João Pavan e ressaltou a importância da união entre as lideranças para garantir melhorias nos serviços públicos e na qualidade de vida da população.

Segundo Marcelo Cruz, o contato direto com os moradores é fundamental para compreender as necessidades de cada município. “Estar presente nas cidades, conversar com comerciantes, empresários, lideranças e moradores é essencial para conhecer a realidade de cada região. Nosso trabalho é ouvir as demandas, buscar soluções e contribuir para que os municípios continuem avançando”, afirmou o deputado.

Pastor Evanildo Ferreira destacou que a agenda tem proporcionado importantes momentos de diálogo e aproximação com a população. “Temos percorrido os municípios com o objetivo de ouvir as pessoas, conhecer suas necessidades e fortalecer o relacionamento com as comunidades. Cada conversa nos ajuda a compreender melhor os desafios enfrentados pela população e a construir caminhos para contribuir com o desenvolvimento de Rondônia”, declarou.

A agenda de visitas pelo interior do estado terá continuidade nos próximos dias. Marcelo Cruz e Pastor Evanildo Ferreira ainda deverão cumprir compromissos nos municípios de Campo Novo de Rondônia, Ariquemes e Ji-Paraná, onde seguirão dialogando com lideranças locais, empresários, comerciantes e moradores, ouvindo demandas e acompanhando de perto as necessidades da população.