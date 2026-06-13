Luizinho Goebel participa da 3ª Marcha dos Vereadores de Rondônia e reforça compromisso com os municípios

Por Assessoria

Publicada em 13/06/2026 às 10h21

O deputado estadual Luizinho Goebel participou da 3ª Marcha dos Vereadores de Rondônia, realizada em Cacoal, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), evento que reuniu parlamentares municipais, lideranças políticas e representantes de diversas regiões do estado para discutir temas ligados ao fortalecimento da gestão pública e ao desenvolvimento dos municípios rondonienses.

Durante o encontro, foram debatidas pautas voltadas ao fortalecimento do Poder Legislativo Municipal, à capacitação dos vereadores e à construção de políticas públicas capazes de promover avanços nas áreas de infraestrutura, saúde, educação e desenvolvimento econômico.

Ao destacar sua participação no evento, Luizinho Goebel ressaltou a importância do diálogo entre os diferentes níveis de representação política e da união de esforços para atender às demandas da população.

Segundo o parlamentar, encontros como a Marcha dos Vereadores contribuem para aproximar lideranças e criar um ambiente favorável à troca de experiências e à busca de soluções para os desafios enfrentados pelos municípios.

“Momentos como este reforçam a importância do diálogo e da união de esforços em favor da população”, destacou o deputado.

Luizinho também reafirmou seu compromisso de manter uma atuação próxima às lideranças municipais, ouvindo reivindicações e trabalhando para viabilizar investimentos e ações que tragam benefícios concretos para as cidades rondonienses.

“Reafirmo que as portas do meu gabinete estão sempre abertas para receber a todos, ouvir demandas, trocar ideias e buscar soluções que gerem resultados para Rondônia”, enfatizou.

Ao longo de seu mandato, o deputado tem mantido atuação constante junto às prefeituras e câmaras municipais, buscando recursos e apoiando projetos voltados ao desenvolvimento regional, especialmente nos municípios do Cone Sul e de outras regiões do estado.

A 3ª Marcha dos Vereadores de Rondônia consolidou-se como um importante espaço de debate e qualificação dos agentes públicos, promovendo a integração entre os legislativos municipais e fortalecendo a construção de políticas públicas alinhadas às necessidades da população.

Para Luizinho Goebel, iniciativas como essa reforçam o papel do diálogo institucional e da cooperação entre os poderes como ferramentas fundamentais para impulsionar o desenvolvimento de Rondônia e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.