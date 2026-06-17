Léo se prepara para apoiar Rogério; vice de Fúria, Everton Leoni se encontra com Cassol; e decisão sobre Acir é adiada de novo

Por Sérgio Pires

Publicada em 17/06/2026 às 08h41

SAÚDE, SEGURANÇA E OS PEDÁGIOS ABUSIVOS NÃO TÊM SOLUÇÃO DEFINITIVA. QUEM PROMETER, ESTÁ MENTINDO!

Falar é fácil. O complicado e até impossível, é tornar realidade as juras de palanque. Perto da eleição, ouve-se promessas sem fim. Mas, e depois? Dias atrás, candidatos ao Governo apresentaram ideias, propostas, promessas, num encontro na OAB de Cacoal. Pelo menos três temas foram comuns à maioria: saúde pública, segurança e os famigerados pedágios da BR 364.

Vamos por partes, como se diria sobre o Estripador de Londres. A saúde pública é um câncer nacional. Resolve-se 80 problemas e tem mais 800 para resolver. Ao mesmo tempo. Saúde, se tudo for feito direito, se pode amenizar. Nunca resolver. Promessas de soluções mágicas e definitivas, merecem olhos e ouvidos da suspeita.

A segurança pública pode melhorar, claro. Contratando-se mais policiais, fazendo concursos, tirando PMs dos gabinetes e mandando para as ruas. Mas o grande furo da segurança não é estadual. Depende do governo federal e do Congresso. Com as leis que temos, de proteção ao crime, candidato no Estado, que prometer colocar todos os bandidos na cadeia estará, no mínimo, vendendo ilusões. Não acredite nele!

E a privatização da 364, que "brindou" os rondonienses com os preços mais absurdos do país? Um governador pode chiar, protestar, mobilizar a população, fazer promessa para Santo Expedito, aquele das causas impossíveis, mas nada conseguirá.

A privatização foi feita pelo governo federal, um longo contrato "enrabativo" contra os rondonienses foi assinado. Para desmontar o que foi feito, alguns bilhões de reais teriam que ser pagos em indenizações, à empresa vencedora do leilão. Ninguém agiu quando devia agir.

Quem prometer que vai acabar com a privatização e os preços abusivos, saiba que está tentando enganar para conseguir seu voto. Pode sim berrar e tentar recursos à Justiça, mas as chances de ter algum sucesso, são semelhantes às da horrível Seleção Brasileira ser Hexacampeã.

A mesma ojeriza o eleitor deve ter em relação a quem prometer Justiça em relação à terra; o fim da entrega de áreas de preservação e milhares de hectares produtivos para meia dúzia de índios. O terrorismo ambiental é imposto pela União e as ONGs internacionais. Contra eles um Governador que se insurja, apenas lutará contra moinhos, tal Dom Quixote.

Claro que um governo de Estado pode melhorar muito a vida dos seus cidadãos. Pode melhorar a infraestrutura, pode dar um salto de qualidade nas estradas, nas escolas, no desenvolvimento econômico e social. Mas há questões que não dependem do governante de plantão, porque quem manda é a União.

Promessas que jamais serão cumpridas, infelizmente, são recorrentes em campanha política. Depende agora do eleitor manter este erro histórico ou não aceitar mais ser enrolado.

ROCHA FAZ VÍDEO PEDINDO QUE O RONDONIENSE DECIDA SEU VOTO COM SABEDORIA

Por falar em voto e eleição, um vídeo postado em suas redes sociais, pelo governador Marcos, diz respeito à sua própria sucessão. Embora não peça voto a nenhum nome, nem mesmo ao seu Adailton Fúria, Rocha aconselha que o eleitor rondoniense "observe muito bem os candidatos, antes de decidir seu voto".

Com relação a escolha dos deputados, Rocha aconselhou: "Se você escolher errado, alguém que só grita, que acusa, que briga, o que esta pessoa vai fazer de fato? Se não sabe conversar, não sabe dialogar ou fazer uma boa política; não sabe fazer entrega para a população ou não trabalhar em conjunto com o Governo, como será sua atuação na Assembleia Legislativa"?

"Por que estou gravando este vídeo?", pergunta. E responde: "pra falar a todos sobre o cuidado em quem vai votar nas próximas eleições. Pra ter cuidado na escolha, porque se fosse uma pessoa desonesta no poder, quando ocorreu a pandemia, muito mais vidas teriam sido destruídas, muito mais gente teria morrido".

"Peço que escolham adequadamente, não por partido, não por ser amigo ou por pessoas que ficam sorrindo demais, apertando mãos, prometendo coisas que não vão cumprir. Faça a escolha com sabedoria", aconselhou.

Rocha começa o vídeo muito sério, falando baixo, lembrando que quando ele assumiu o governo em 2019, teve muitos problemas. Recordou a pandemia, a partir de 2020. E destacou que, caso seu governo não tivesse economizado, combatido a corrupção e trabalhado duro, como poderia ter enfrentado uma pandemia que pegou o mundo desprevenido? Destacou que todos perdemos muitas pessoas queridas, mas que o duro trabalho do seu governo, ajudou a salvar muitas vidas.

No final do vídeo, fez novo apelo: "eu peço tomem todo o cuidado para não erra. Para que nós não soframos ali na frente"!

LÉO SE PREPARA PARA ANUNCIAR APOIO A MARCOS ROGÉRIO E CRITICA GOVERNO POR NÃO APOIAR A PREFEITURA

No sábado, ao participar do programa Papo de Redação com os Dinossauros, o prefeito Léo Moraes preferiu não oficializar ainda seu apoio à candidatura de Marcos Rogério. Horas depois, num evento festivo promovido para que a população assistisse o jogo da Seleção, onde foi colocado um enorme telão e milhares de pessoas se aglomeraram, Léo apareceu sempre ao lado de Marcos Rogério. Também estava junto o possível candidato a vice, o deputado estadual Delegado Camargo.

Basicamente, o Prefeito tem reclamado da falta de apoio do Governo do Estado. É surpreendente, porque até recentemente Léo e o governador Marcos Rocha eram aliados. Antes de se candidatar à Prefeitura, Léo era o diretor geral do Detran, onde, aliás, fez um trabalho muito elogiado.

No programa dos Dinos, assim como tem feito em várias entrevistas, Léo repetiu que sua administração não está tendo apoio do Governo. Ele tem falado duro em relação a isso. O Palácio Rio Madeira/CPA não tem comentado o assunto. Na verdade, a decisão de Léo, decidindo por apoiar Rogério, baseia-se nesta relação conturbada com o governo estadual.

O anúncio oficial da posição de Moraes deve ser feito a qualquer momento, embora ele ainda deixe no ar que só o fará "no momento certo!" Nos próximos dias semanas, deve se consolidar a aproximação de Moraes com Marcos Rogério. O anúncio oficial de apoio, certamente, deve acontecer mais adiante, depois da confirmação dos nomes nas convenções de julho.

CIRONE DESTACA GLAUCIONE, PEDRO ABIB AGRADA NO DISCURSO E HILDON VAI AO INTERIOR, COM SUA FAMA DE BOM PREFEITO

Os demais candidatos ao Governo continua andando por todo o Estado. Hildon Chaves, do União Brasil, percorre cidades do interior, na busca de ampliar sua relação com a população das cidades onde ele ainda é menos conhecido, embora sua fama de bom prefeito de Porto Velho o preceda. Seu vice, Cirone Deiró, esteve n a Capital nos últimos dias. Um dos seus compromissos foi entrevista ao PodCast RD Entrevista, apresentado pelo jornalista Vinicius Canova, quando disse que ajudou Fúria a se eleger prefeito de Cacoal e não poupou elogios à ex-prefeita Glaucione Rodrigues.

Já Pedro Abib, do MDB, corre atrás do tempo perdido. Recém lançado candidato ao Governo, o jovem professor, mestre e empresário é não só uma cara nova na nossa política, mas impressiona quem o ouve discursar, sobre seu profundo conhecimento sobre Rondônia e seus problemas.

Expedito Netto tem um discurso afinado com o petismo. Defensor intransigente do governo Lula (até mais que o senador Confúcio Moura, lulista de primeira hora) Netto tem agradado o eleitorado da esquerda, em Rondônia, por suas posições. Na maioria da militância petista, já não é visto com a desconfiança de quando se lançou candidato.

O candidato do PSB, o advogado e jornalista Samuel Costa, tem ocupado espaços na mídia, escrito artigos sempre em defesa de pautas da esquerda e, eventualmente, aparece nas pesquisas, mas nunca com percentual que possa dar alguma esperança aos seus eleitores. O mesmo se pode dizer do advogado Luiz Teodoro, do Psol, que também entrou recentemente na campanha.

Não há pesquisa oficial digna de crédito, nas últimas semanas, sobre a sucessão estadual. Nos próximos dias, pode surgir alguma nova, dando uma noção da real situação dos candidatos neste momento. Todos são ainda pré-candidatos, porque as convenções começam só em 20 de julho.

NA FAZENDA CASSOL, ENCONTRO DE AMIGOS: EVERTON LEONI E LUIZ CLÁUDIO CONVERSAM COM O EX-GOVERNADOR

Foi essencialmente um encontro de amigos. De longa data. Mas é claro que a eleição de 2026 esteve entremeando as conversas, as refeições e os muito bate-papos. Se alguma coisa foi decidida, ninguém sabe. O que se sabe é que Ivo Cassol recebeu, em sua fazenda, em Santa Luzia, o jornalista e apresentador, que é seu amigo de longos anos. Presente também, entre outros convidados, o candidato a deputado federal Luiz Cláudio da Agricultura e Carlos Canosa, que foi secretário de Cassol, quando ele foi governador.

Everton Leoni era deputado estadual quando houve a crise de Cassol com um grupo de deputados, pouco depois denunciados em rede nacional, por estarem tentando chantagear o então governador. Havia um movimento para a cassação de Cassol, inclusive com apoio da sua então vice-governador, Odaísa Fernandes. Foi o voto decisivo de Everton que ajudou a manter Cassol no poder.

Sempre parceiros, Ivo Cassol convidou Everton para ser seu vice nas três tentativas em que só não concorreu pelas injustiças impostas a ele por decisões judiciais. Agora, Everton aceitou ser candidato a vice de Adailton Fúria.

O ex-governador, sempre homenageado por Leoni como "o melhor governador que Rondônia já teve", é ainda um nome fortíssimo, que poderia ser eleito num primeiro turno, caso fosse candidato ao Governo. Só poderá disputar uma eleição estadual na próxima. Até lá, seu apoio é considerado de grande importância por todos os candidatos. Até agora, ao menos oficialmente, Cassol ainda não se decidiu.

SCHEID DIZ QUE LCP USA FUZIS EM RONDÔNIA E PERGUNTA: "ISSO É MOVIMENTO SOCIAL OU FACÇÃO CRIMINOSA?"

O candidato ao Senado pelo PL, Bruno Scheid, autorizado agora a usar o nome Bolsonaro, tem percorrido a mídia, falando dos seus projetos, suas ideias, mas também fazendo duras críticas à forma como são tratados os produtores rurais, ao passo do tratamento dado a criminosos que invadem propriedades e cometem uma série de ilegalidades.

Scheid já foi vítima de bandidos ligados à Liga dos Camponeses Pobres, a famigerada LCP. Foi sequestrado, ferido e por pouco não foi morto. Tem, portanto, um histórico pessoal para continuar denunciando.

"Invasor toma terra dos outros pra vender. É banditismo. A LCP, que invadiu fazenda recentemente, é a mesma que me colocou em cárcere privado, porta fuzil em Rondônia. Isso ó movimento social?", pergunta. E ele mesmo responde: "isso é facção criminosa"!

Escolhido a dedo por Jair Bolsonaro para disputar o Senado em Rondônia, Scheid tem sido uma voz forte em defesa do agronegócio e contra aas invasões de terras. Defende uma reforma agrária séria, em que quem precisa e quer realmente trabalhar, receba sua área para produzir. Mas protesta contra o que chama de "invasões criminosas", que continuam ocorrendo no Estado.

Ele quer que os trabalhadores rurais que querem trabalhar, produzir e crescer com seu suor, tenham todo o apoio. "Mas estes vagabundos que vivem da invasão de propriedades, todos têm que é ´puxar´ cadeia", define.

DECISÃO DO TRE SOBRE ACIR ADIADA NOVAMENTE. SE ENTRAR, DISPUTA PELAS DUAS CADEIRAS FICA CADA VEZ MAIS ACIRRADA

A corrida ao Senado, prevista como tão acirrada quanto o será ao Governo, também mobiliza Rondônia. Embora a Justiça Eleitoral tenha novamente adiado o julgamento do seu caso, os advogados de Acir Gurgacz est~çao muito otimistas. Caso ele possa mesmo se candidatar, a disputa ficará ainda mais acirrada. As pesquisas têm destacado Sílvia Cristina, Fernando Máximo e Bruno Scheid, mas com o ingresso de Mariana Carvalho e Acir neste grupo de nomes poderosos, a escolha do eleitor se tornará bem mais difícil.

Acir pode entrar no jogo, com um histórico vitorioso nas urnas. Mariana vem com um eleitorado fiel, que tem crescido a cada eleição. Sílvia Cristina e Fernando Máximo são candidaturas consolidadas, ambos com pulverização dos seus nomes em todos os quadrantes do Estado. E Scheid vem com o aval de Jair Bolsonaro, o que por si só, dispensa maiores comentários.

Fernando Máximo e Sílvia vêm com mandatos vitoriosos na Câmara Federal e destaques no apoio à saúde pública. Mariana chega como a uma deputada federal que encheu os cofres do Estado e de várias Prefeituras do Estado, com suas emendas, trazendo melhorias que deram um plus na qualidade de vide de milhares de rondonienses. Scheid é do agronegócio e pessoa de dentro da casa dos Bolsonaro, ou seja, vem com o aval da família do ex-Presidente.

Acir Gurgacz entraria no jogo como um político respeitado em toda a Rondônia, com grandes serviços prestados não só como político, mas também como empresário e, ainda, saindo vencedor depois de todas as injustiças que sofreu. E ainda há uma grande dúvida neste jogo. Até agora Confúcio Moura não confirmou se irá ou não à reeleição. Se decidir entrar no jogo, pode acontecer uma nova mudança entre o eleitorado.

Será, sem dúvida, uma corrida emocionante. O eleitor vai escolher apenas dois entre este pacote de nomes quentes que querem ocupar a cadeira de Marcos Rogério. Se Confúcio não concorrer, serão dois novos rondonienses para chegarem lá. O que as urnas vão dizer?

LEI CRIADA POR CRISPIN QUE REGULAMENTA FERROS VELHOS E COMPRA E VENDA DE SUCATAS NO ESTADO

Uma importante medida para fortalecer a segurança pública e proteger o patrimônio público e privado de Rondônia passou a integrar a legislação estadual. Foi sancionada lei de autoria do deputado estadual Ismael Crispin, que institui o Cadastro Estadual de Sucatas e Ferros-Velhos e regulamenta a atividade de compra e venda desses materiais em todo o estado.

A nova legislação estabelece regras para os estabelecimentos que atuam no comércio de sucatas, metais, ferros-velhos e materiais recicláveis, exigindo cadastro obrigatório com renovação anual e o registro detalhado de todas as transações realizadas. Entre as exigências estão a identificação do vendedor, apresentação de documento oficial, CPF, registro fotográfico, descrição completa dos materiais comercializados e fotografia dos produtos recebidos.

Outro ponto importante da lei é a obrigatoriedade de comunicação imediata à Polícia Civil quando houver negociação de materiais com características de uso público ou que apresentem indícios de origem ilícita, como cabos elétricos, hidrômetros, tampas de bueiros, grades, placas de sinalização e equipamentos pertencentes a concessionárias de serviços públicos.

A legislação também proíbe a compra de materiais provenientes de empresas concessionárias de energia, água, telefonia, saneamento e transporte sem a devida comprovação de origem por meio de nota fiscal ou autorização formal da empresa proprietária.

Para Ismael Crispin, a medida representa um avanço no enfrentamento aos furtos que frequentemente causam prejuízos à população, aos municípios e às empresas prestadoras de serviços essenciais. Estamos protegendo o patrimônio público, o patrimônio privado e garantindo mais segurança para a população de Rondônia", destacou o parlamentar.

CAIADO SE APRESENTA COMO O NOME QUE PODE DERROTAR LULA NUM SEGUNDO TURNO DA DISPUTA PRESIDENCIAL

Flávio Bolsonaro perdeu a condição de derrotar o presidente Lula na eleição deste ano! A afirmação é do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado e pelo menos um site, o Metrópoles e, ainda, pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, apontam nesta direção. No Metrópoles, Caiado diz ser o único a poder ganhar de Lula. Na pesquisa da CNT, 65 por cento dos entrevistados querem um nome alternativo a Flávio para o confronto com o petista.

"Posso dizer o que os números estão mostrando: o Flávio perdeu essa condição de poder ganhar a eleição do presidente Lula em decorrência de tudo que vem sendo mostrado em números pelas pesquisas", afirmou Caiado em entrevista à Rádio Jovem Pan.

"Não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas: tem pesquisa que eu estou empatado, tem pesquisa que eu estou dentro da margem de erro e em condições para ter um debate, não tem distanciamento", declarou Caiado. Pesquisa Real Time Big Data, divulgada em 1° de junho, confirma um empate técnico entre Lula e Caiado num segundo turno, ambos com 43 pontos percentuais.

Neste momento, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Romeu Zema são os nomes da direita, postos para enfrentar Lula. Dos três, segundo a pesquisa da Real Time, apenas Caiado teria chance contra o petista. O caso Master afetou sim a candidatura de Flávio. E Caiado até agora, surge como uma opção importante, sem ter sido atingido por qualquer acusação comprovada. E isso pode ser decisivo na eleição presidencial.

PERGUNTINHA

Qual sua opinião sobre os ataques violentos da Funai, ICMBio e Força Nacional contra produtores rurais e garimpeiros, tanto em Rondônia como outros Estados do norte, como o que está acontecendo agora em regiões produtivas do Pará