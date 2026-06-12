Jean Oliveira tem indicação atendida e garante recuperação da RO-481 após pedido do vereador Aguinaldo Sertanejo

Por Assessoria

Publicada em 12/06/2026 às 08h10

Uma indicação do deputado estadual Jean Oliveira (PRD), líder do Governo na Assembleia Legislativa de Rondônia, resultou na recuperação da RO-481, importante corredor viário que liga os municípios de Nova Brasilândia d’Oeste e São Miguel do Guaporé. A demanda foi apresentada ao parlamentar pelo vereador de São Miguel do Guaporé, Aguinaldo Sertanejo, que buscou apoio para solucionar os problemas enfrentados pelos usuários da rodovia.

Recuperação da RO-481 (Foto: Assessoria Parlamentar)

Atendendo à solicitação do deputado, o Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), executou serviços de manutenção ao longo dos 48 quilômetros da via, melhorando as condições de trafegabilidade e proporcionando mais segurança para motoristas, produtores rurais, transportadores e moradores da região.



Os trabalhos envolveram a operação tapa-buracos nos trechos mais comprometidos da rodovia e foram realizados pelas equipes da 5ª Usina de Asfalto de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), sediada em Cacoal, em parceria com a 4ª Usina de Asfalto, localizada em Rolim de Moura.



O gerente da 5ª Usina de Asfalto do DER, Sebastião Cardoso, destacou que a atuação das equipes foi além da recuperação superficial do pavimento. "Os serviços foram executados de forma planejada para oferecer maior durabilidade à rodovia. Além da correção dos pontos danificados, realizamos procedimentos complementares que contribuem para a conservação da estrada e garantem mais segurança aos usuários que trafegam diariamente pela RO-481", explicou.



O vereador Aguinaldo Sertanejo agradeceu ao deputado Jean Oliveira pela atenção dispensada ao município e pelo empenho em buscar uma solução junto ao Governo do Estado. "Levei essa reivindicação ao deputado Jean Oliveira porque conheço seu compromisso com São Miguel do Guaporé. Prontamente ele abraçou essa causa e buscou, junto ao Governo do Estado, a recuperação da RO-481. Hoje, vemos esse importante serviço concluído, beneficiando produtores, trabalhadores, estudantes e toda a população que depende dessa estrada. Meu agradecimento ao deputado por atender ao nosso pedido", afirmou o vereador.



Jean Oliveira ressaltou que o resultado demonstra a importância do diálogo entre os representantes municipais e estaduais para atender as necessidades da população. "Quero agradecer ao governador Coronel Marcos Rocha por atender essa indicação do nosso mandato e compreender a importância da RO-481 para o desenvolvimento da nossa região. Agradeço também ao vereador Aguinaldo Sertanejo pela parceria e pela confiança em nosso trabalho. Aproveito para parabenizar todos os servidores do DER, que realizaram esse serviço com dedicação e compromisso, garantindo mais segurança, mobilidade e melhores condições para o escoamento da produção e o deslocamento das famílias que utilizam essa rodovia", destacou o deputado.