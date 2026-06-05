Jean Mendonça destina R$ 600 mil para reforma da UBS Manoel de Lara em Primavera de Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/06/2026 às 08h40

A reforma da Unidade Básica de Saúde Manoel de Lara, em Primavera de Rondônia, deverá ser iniciada após a liberação de R$ 600 mil que já foram depositados na conta da prefeitura municipal. O valor será destinado à execução das melhorias na estrutura da unidade de saúde.

A UBS é apontada como um dos principais equipamentos públicos de atendimento à população do município. Com a intervenção prevista, a expectativa é de que sejam oferecidas condições mais adequadas para a prestação dos serviços de saúde, proporcionando maior conforto e segurança aos pacientes atendidos no local.

A destinação dos recursos ocorreu após uma solicitação apresentada pelos vereadores Júnior Lanzani, Lucinho da P1 e Professor Fábio. A demanda também contou com a participação do prefeito Lucas Nunes, que atuou junto às lideranças políticas na busca pela viabilização do projeto.

Segundo o deputado estadual Jean Mendonça, o investimento atende a uma reivindicação considerada importante para o município e integra as ações voltadas ao fortalecimento da infraestrutura pública de saúde em Primavera de Rondônia.