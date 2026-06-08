Isis Valverde exibe boa forma com biquíni cavado em dia de sol

Por IG

Publicada em 08/06/2026 às 11h31

Isis Valverde chamou a atenção dos seguidores neste domingo (7) ao compartilhar um registro aproveitando um dia de sol ao ar livre. A atriz publicou fotos em sua conta oficial no Instagram e recebeu uma enxurrada de elogios pela beleza e boa forma.

Para quem não viu, a publicação foi feita em seu perfil e mostra a artista curtindo um dia de sol em um ambiente cercado por muita vegetação. Na imagem, Isis Valverde aparece de perfil sobre uma espreguiçadeira, posicionada de joelhos e voltada para o lado esquerdo da fotografia.

Ainda durante o vídeo postado, é possível ver a atriz segurando um pequeno frasco com as duas mãos enquanto posa em meio ao cenário natural. Para a ocasião especial de descanso, ela escolheu um biquíni amarelo-claro cavado e um chapéu de palha de abas largas.

Na legenda da publicação, a atriz escreveu uma mensagem reflexiva: “Just a miracle"(“Apenas um milagre”, em tradução livre). Em seguida, completou: “Agradecer, fazer a graça descer, fazer por merecer, ajudar, acolher, vencer”.

Como de costume, a postagem recebeu milhares de curtidas e comentários dos fãs. “Simplesmente maravilhosa”, escreveu uma seguidora. “Belíssima”, comentou outra. “A mais linda do Brasil”, elogiou um terceiro internauta.

Vida amorosa

Ainda no mesmo dia, Isis também falou sobre sua vida amorosa e relembrou como começou o relacionamento com o empresário Marcus Buaiz.

A atriz contou que foi ele quem tomou a iniciativa para o primeiro encontro. “Ele me chamou para jantar”, revelou.

Isis Valverde fala sobre relação com Marcus

Ao comentar a dinâmica do casal, Isis afirmou que nenhum dos dois é especialmente ciumento. “Somos de boa”, garantiu. Ela, porém, brincou ao dizer que Marcus costuma ser mais estressado, enquanto ela se considera mais sociável.

A artista também revelou um dos apelidos carinhosos que recebe do marido. Segundo ela, Marcus a chama de “Nableru”, um nome que já faz parte da rotina do casal há cerca de três anos.

Para quem não sabe, Marcus Buaiz ficou solteiro em 2022, quando seu casamento com Wanessa Camargo chegou ao fim, após 17 anos. O empresário ficou alguns meses curtindo os filhos e descansando antes de ser relacionado à Isis Valverde.

Diferente de outros casais de famosos, os dois tiveram um início bastante discreto e começaram tudo com trocas de mensagens, tentando casar as agendas para se encontrarem.

Isis Valverde e Marcus Buaiz

Após ficarem noivos em dezembro de 2023, a atriz e o empresário oficializaram a união no civil no Natal de 2024, e se casaram no religioso com uma cerimônia luxosa com amigos e família em maio de 2025.