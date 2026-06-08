Grazi Massafera fará trabalho inusitado depois de viver vilã

Por Mateus Siqueiras/IG

Publicada em 08/06/2026 às 11h27

Grazi Massafera já tem novos desafios profissionais encaminhados mesmo com o recente término de “Três Graças”(2026). A atriz, que conquistou o público ao interpretar Arminda na novela, vai investir em projetos no cinema e será protagonista de um longa de terror psicológico.

Segundo informações da colunista Anna Luiza Santiago, Grazi estrelará uma produção dirigida por José Eduardo Belmonte. As gravações estão previstas para acontecer ainda este ano, embora os detalhes da trama estejam sendo mantidos em sigilo.

Além do filme de terror psicológico, a atriz também participará de outro projeto comandado pelo Belmonte. Trata-se de um documentário sobre a trajetória de Fernanda Giannasi, ativista reconhecida nacionalmente pela luta contra o uso de amianto em ambientes de trabalho no Brasil.

A parceria entre Grazi Massafera e Belmonte já vem de outros trabalhos. Os dois atuaram juntos em “Uma Família Feliz”, lançado em 2024 e inspirado no livro homônimo de Raphael Montes.

Com os novos projetos, Grazi amplia ainda mais sua atuação no cinema e aposta em produções de diferentes gêneros para consolidar sua carreira fora das novelas.

Leia também

Quem é Fabio Giga, influenciador que bateu Porsche

Apresentador da Globo é ferido em ataque de pitbull

Neta de Carlos Alberto de Nóbrega acusa ex de traição

Grazi Massafera tem vivido uma grande fase na vida profissional. A novela entregou à atriz uma ótima situação profissional. Caso os cronogramas sigam, ela passará 2026 dedicada às gravações dos longas-metragens.

Grazi também tem descansado

Grazi Massafera aproveitou o "tempo livre" e tem se dedicado mais à família, ela foi vista passeando com a filha, Sofia, fruto do relacionamento que teve com Cauã Reymond, em um shopping no Rio de Janeiro.

Embora o momento tenha sido fofo, recentemente a atriz precisou defender a herdeira na internet. Para quem não acompanhou, a menina foi criticada após criar uma conta no TikTok e postar um vídeo no qual dublava uma música.

"Crianças assim deveriam estar na escola, cuidando dos seus estudos", afirmou uma internauta. O comentário repercutiu em páginas do Instagram, e a atriz se manifestou: "Querida! Tenho muitoooo orgulho da minha filha, inclusive na escola, super estudiosa".

Vale destacar que esse orgulho ficou evidente na homenagem que a atriz da TV Globo fez no aniversário da adolescente.

"O amor da minha vida está crescendo e eu, a cada dia que passa, sou a mãe mais orgulhosa do mundo porque ela é e sempre foi a minha melhor companhia, a minha parceira para todos os momentos. Como é bom ver a felicidade transbordando por meio desses olhos lindos, seja num dia de festa e comemoração ou num dia comum de ir pra escola. Estudiosa, inteligente e talentosa", declarou.