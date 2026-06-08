Luciana Gimenez expõe sofrimento:

Por IG

Publicada em 08/06/2026 às 11h17

Luciana Gimenez surpreendeu os seguidores ao compartilhar um relato profundo em sua conta oficial do Instagram neste domingo (7). A apresentadora abriu o coração e revelou uma importante reflexão sobre maturidade após pensar no assunto durante um banho.

Segundo Luciana, amadurecer está diretamente relacionado à capacidade de tomar decisões que fazem bem para a saúde e para a vida, mesmo quando elas não são prazerosas. “As pessoas perguntam se eu sou uma pessoa madura. Eu não sei se eu sou, mas hoje eu estava no chuveiro e me veio uma luz: o que que é maturidade?”, iniciou.

A apresentadora explicou que percebeu essa mudança em atitudes simples do cotidiano. Um dos exemplos citados foi a troca dos banhos extremamente quentes por temperaturas mais moderadas.

“Eu sou daquelas que gosta de água quente pelando. Sabe aquela água que deixa placas vermelhas? Pois é, esse é o banho que eu gosto”, revelou. Apesar disso, Luciana contou que decidiu diminuir a temperatura por entender que o hábito não é saudável.

“Tô eu lá no chuveiro e pensei: isso não faz bem. Fui ligando a água fria e falei: ‘Ai, que raiva!’. Mas eu tive que fazer”, afirmou.