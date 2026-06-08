Presidente da FFER prestigia seletiva com observador do Fluminense em Porto Velho

Por FFER

Publicada em 08/06/2026 às 11h22

Começou na manhã deste sábado o primeiro dia de seletiva em Porto Velho, vários jovens de escolinhas e clubes filiados à Federação de Futebol do Estado de Rondônia, das categorias sub-11, sub-13 e sub-15 serão observados pelo profissional do Fluminense Footboll Club, Ramón Argôllo captador de jovens talentos do clube carioca. Hoje o Centro de Desenvolvimento do Futebol contou com a presença do presidente da FFER Heitor Costa, recepcionando os jovens talentos da região, profissionais dos clubes e escolinhas além do observador Ramón.

Antes do início das atividades da seletiva o presidente Heitor Costa deu as boas vindas e frisou que essa é mais uma oportunidade para a realização de sonhos de centenas jovens rondonienses que desejam jogar futebol profissionalmente, "a nossa missão é trabalhar para isso, trazer oportunidades para Rondônia, para o futebol rondoniense, a vinda do Romón se concretizou, com isso centenas de jovens serão observados pelo profissional de um clube da primeira prateleira do futebol brasileiro, o Ramón atua no Fluminense e está aqui graças a parceria com a FFER, agora é com vocês aproveitem joguem a vontade, aqui no CDF, vocês têm ótima estrutura padrão FIFA pra mostrar um bom futebol ao nosso amigo Ramón, aproveitem e boa sorte pra todos", frisou Heitor Costa.

As atividades com jogos entre clubes e escolinhas com aproximadamente 700 jovens de 11 até 15 anos iniciaram as 8h da manhã e segue até o final da tarde deste sábado, no domingo as atividades começam as 8h e segue até o meio dia. A seletiva na região de Porto Velho é coordenada pelo presidente do Sport Genus Evaldo Silva, "vamos ter essa seletiva aqui em Porto Velho e Candeias do Jamari aqui no CD, mas o Ramón vai observar jovens talentos em várias regiões de Rondônia, começa por aqui, mas passar por Machadinho, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena", citou Evaldo Silva.

O observador Ramón Argôllo do Fluminense estará no dia 9 de junho em Machadinho, Ji-Paraná nos dias 10 e 11, em Rolim de Moura nos dias 12 e 13, Vilhena nos dias 13 e 14.