Irã diz que Estreito de Ormuz está fechado a

Por G1

Publicada em 11/06/2026 às 09h43

O Irã anunciou nesta quinta-feira (11) que o Estreito de Ormuz está completamente fechado "até novo aviso".

A decisão foi tomada após os Estados Unidos realizarem uma nova onda de bombardeios contra o território iraniano na noite desta quarta-feira (10).

Em comunicado na manhã desta quinta, o Ministério das Relações Exteriores iraniano condenou os ataques, afirmando que as ofensivas norte-americanas tornaram o cessar-fogo de quase dois meses “praticamente sem sentido”.

"Os ataques ilegais e criminosos perpetrados pelos Estados Unidos nas últimas horas não apenas constituem uma violação flagrante... mas também tornam o cessar-fogo praticamente sem sentido”, declarou o ministério.

A nota diz ainda que “a responsabilidade pelas consequências extremamente graves desse ato criminoso recai sobre os líderes dos Estados Unidos”.

Em retaliação aos bombardeios americanos, o Irã atacou dois navios. A embaixada da Índia em Omã informou que tomou conhecimento de um incidente envolvendo uma embarcação próximo ao porto de Shinas, no país, ocorrido nesta quinta-feira.

A agência de notícias iraniana Tasnim afirma que três marinheiros morreram. No entanto, o Ministério das Relações Exteriores da Índia afirma que havia 20 indianos a bordo da embarcação e que todos estão em segurança.

Ao anunciar os novos ataques, na noite desta quarta, o Comando Central dos EUA disse que eles tinham como alvo as capacidades de vigilância militar, sistemas de comunicação e instalações de defesa aérea iranianas

"Os ataques são uma resposta à agressão injustificada e contínua do Irã. As forças americanas permanecem vigilantes, letais e prontas para agir", afirmou.

À rede de TV Fox News, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que caças americanos estavam operando nos céus do Irã. Ele afirmou ter conversado com autoridades iranianas nesta quarta, que supostamente "teriam pedido para que os bombardeios parassem". Ele disse que Israel não estava envolvido na missão e não descartou novas ações militares no país.

Teerã negou que tais conversas tenham ocorrido.

Segundo a Guarda Revolucionária do Irã (IRGC), as forças do país realizaram ataques retaliatórios à Quinta Frota dos EUA, cuja base fica no Bahrein.

"Forças do IRGC atingiram e destruíram dezoito alvos importantes pertencentes ao exército americano nas bases aéreas de Ali Salem e Ahmad Al-Jaber, além da base aérea de Sheikh Isa, durante duas ondas operacionais", diz um comunicado.

Explosões foram ouvidas em Manama, a capital barenita, e em Hamad Town.

O Ministério do Interior do Bahrein informou que os ataques deixaram uma criança de 11 anos ferida. Veículos pegaram fogo e casas foram danificadas devido à queda de destroços de drones interceptados.

A Defesa Civil e o Serviço Nacional de Ambulâncias tomaram as medidas necessárias, segundo a pasta.