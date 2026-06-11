Ieda Chaves celebra ouro e prata de Rondônia no Norte-Nordeste de Basquete Master

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 11/06/2026 às 08h00

A delegação da Associação de Veteranos e Amigos do Basquete de Rondônia (Avabro) alcançou resultados históricos no XIX Campeonato Norte-Nordeste de Basquete Master, em Macapá (AP), no último fim de semana. O time masculino da categoria 60+ sagrou-se campeão invicto, enquanto a equipe 50+ garantiu o vice-campeonato.

A participação dos atletas foi viabilizada pela intermediação da deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) junto ao Governo do Estado. O investimento, de aproximadamente R$ 138 mil, custeou as passagens aéreas dos 16 integrantes da delegação por meio da Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel).

“Fico muito satisfeita com esse resultado. Valeu o esforço para garantir o transporte dessa equipe de pessoas comprometidas, que treinaram muito e agora são referência nacional. Parabéns!”, afirmou a parlamentar ao receber a notícia das vitórias.

Trajetória vitoriosa

Na caminhada rumo ao topo do pódio, a equipe 60+ estreou vencendo o Pará por 67 a 41 e superou o Amapá por 61 a 24 na sequência. Após derrotar o Maranhão por 84 a 52 na semifinal, os rondonienses bateram a equipe B do Amapá por 53 a 50 na grande decisão, assegurando o ouro.

Já a categoria 50+ abriu o torneio com um triunfo apertado sobre o Ceará, por 56 a 55. O time avançou sobre os donos da casa e chegou à final contra o Pará. Em uma disputa equilibrada, Rondônia acabou superada por 85 a 73, ficando com a medalha de prata.

Planejamento e reconhecimento

O presidente da Avabro, Amarildo José do Nascimento Corrêa, destacou que o desempenho é fruto de um ano de dedicação. “Em 15 anos de existência da associação, sempre estivemos entre as equipes competitivas, mas desta vez chegamos a duas finais simultaneamente. Isso mostra que o planejamento foi bem feito e que estamos no caminho certo”, avaliou.

Corrêa reforçou que o suporte político foi o diferencial para a conquista. “O apoio da deputada Ieda Chaves foi fundamental. Nosso maior desafio é o deslocamento, dado o alto custo na região Norte. Esse resultado fortalece ainda mais o basquetebol master de Rondônia e faz com que a nossa modalidade seja cada vez mais respeitada em nível nacional”, pontuou.

Sobre o evento

O evento, promovido pela Federação Brasileira de Basquetebol Master, integra o calendário oficial da modalidade e reúne os principais veteranos das regiões Norte e Nordeste.