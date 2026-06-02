Homem é encontrado morto em fazenda e polícia confirma homicídio

Por machadinhoonline

Publicada em 02/06/2026 às 09h00

Um homicídio foi registrado nesta segunda-feira em uma propriedade rural localizada na Fazenda Ferradura, no KM 80,5 da Linha SME-05, Gleba 03, Santa Maria II, MA-28, no município de Machadinho D’Oeste.

Segundo informações iniciais, o solicitante acionou as autoridades após encontrar um corpo na fazenda e relatar a possibilidade de homicídio. A denúncia também informava que a equipe policial deveria seguir até a sede principal da propriedade para acompanhar a viatura até o local exato onde a vítima foi encontrada.

Uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até a fazenda e constatou a veracidade dos fatos. No local, os policiais encontraram a vítima já sem vida e confirmaram que se tratava de um homicídio.

A área foi isolada para preservação da cena do crime, e a perícia técnica foi acionada para realizar os trabalhos periciais e auxiliar nas investigações.

Até o momento, a identidade da vítima e detalhes sobre a autoria e motivação do crime não foram divulgados oficialmente.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades competentes, e novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.