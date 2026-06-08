Governo de Rondônia impulsiona Educação Especial Inclusiva com entrega de 209 impressoras Braille para escolas da Rede Estadual

Por Isabelly Rodrigues

Publicada em 08/06/2026 às 16h32

O governo de Rondônia deu início, na sexta-feira (5), à entrega de 209 impressoras Braille destinadas à Rede Estadual de Ensino. Com investimento superior a R$ 6 milhões, a iniciativa amplia o acesso de estudantes com deficiência visual a materiais pedagógicos adaptados, fortalecendo as ações de inclusão e acessibilidade desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) nas escolas do estado.

As impressoras serão distribuídas para unidades escolares da Rede Estadual, e irão apoiar a produção de materiais em Braille diretamente nas escolas, proporcionando mais autonomia aos estudantes e melhores condições para o trabalho pedagógico dos professores.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a aquisição dos equipamentos representa mais um investimento voltado à garantia do direito à educação para todos os estudantes. “Estamos fortalecendo a educação inclusiva por meio de recursos que ampliam a acessibilidade e asseguram mais oportunidades de aprendizagem. Temos trabalhado para garantir que os estudantes tenham acesso às ferramentas necessárias para o desenvolvimento educacional e a participação plena no ambiente escolar’’, enfatizou.

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

O titular da Seduc, Massud Badra, ressaltou que a entrega das impressoras fortalece o atendimento educacional especializado e amplia a capacidade das escolas em produzir materiais acessíveis. “A iniciativa contribui para que os estudantes com deficiência visual tenham acesso aos conteúdos pedagógicos de forma mais ágil e eficiente, promovendo inclusão, autonomia e melhores condições de aprendizagem em toda a Rede Estadual.’’

Segundo o técnico pedagógico da Gerência de Educação Especial (Gees), Pasalon Francisco Alves, os equipamentos têm papel fundamental no processo educacional. “As impressoras atendem especialmente os estudantes cegos, permitindo a produção de materiais que facilitam a leitura e a escrita em Braille. Com esses equipamentos mais próximos dos alunos, as escolas passam a ter melhores condições de atender às necessidades educacionais desse público e fortalecer sua autonomia’’, explicou.

LETRAMENTO TÁTIL

A gerente de Educação Especial da Seduc, Laíze Pereira Magalhães, salientou que a disponibilização das impressoras representa um avanço significativo para a inclusão educacional dos estudantes com deficiência visual. “As impressoras garantem que o aluno cego receba os conteúdos, exercícios e avaliações ao mesmo tempo que os colegas, fortalecendo a simultaneidade curricular. O recurso também é fundamental para a alfabetização e o letramento tátil, pois o sistema Braille é a principal forma de acesso à escrita formal. Além disso, possibilita a produção de gráficos, mapas e diagramas táteis para disciplinas como Matemática, Geografia e Biologia, promovendo mais autonomia, privacidade e participação no processo de aprendizagem.”