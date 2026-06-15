Eyder Brasil propõe criação da Semana Estadual da Cultura Gospel em Rondônia

Por Assessoria parlamentar

Publicada em 15/06/2026 às 10h38

O deputado estadual Eyder Brasil apresentou um projeto de lei que institui a Semana Estadual da Cultura Gospel em Rondônia. A celebração será realizada anualmente na segunda semana de outubro e passará a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado, abrindo espaço para apresentações musicais, teatrais e artísticas, além de feiras, palestras e ações sociais voltadas ao segmento.

O termo "gospel" vem do inglês e significa, literalmente, "boas novas", uma referência direta à mensagem de fé, esperança e renovação presente nesse estilo musical e cultural. Em dezembro de 2025, o Governo Federal já havia oficializado a cultura gospel como manifestação cultural brasileira por meio do Decreto nº 12.795/2025, garantindo espaço para apresentações evangélicas em equipamentos públicos e acesso a incentivos culturais. A data escolhida para a semana estadual também tem um significado especial: a segunda semana de outubro marca o Dia do Nascituro, celebrado em 8 de outubro, em alusão à proteção da vida humana desde a concepção, valor amplamente difundido pela cultura gospel.

"A cultura gospel carrega valores de fé, família e esperança que fazem parte da vida de milhares de famílias rondonienses. Esse projeto segue o que o governo federal já reconheceu em nível nacional e fortalece essa produção artística aqui no nosso estado, gerando renda, emprego e movimentando a economia criativa", afirmou Eyder Brasil.