Eyder Brasil homenageia cerca de 50 mulheres em Ji-Paraná em mais uma edição do Projeto Mulheres Relevantes

Por Assessoria

Publicada em 13/06/2026 às 08h20

O deputado estadual Eyder Brasil realizou mais uma edição do projeto Mulheres Relevantes em Ji-Paraná. Aproximadamente 50 mulheres foram homenageadas em reconhecimento à trajetória e contribuição de cada uma para a sociedade rondoniense.

"A mulher está em todos os espaços como nas empresas, na política, na educação, na saúde, no esporte, na religião e no voluntariado. Esse projeto existe para mostrar que cada atuação feminina é vista e valorizada", afirmou o deputado.

O Mulheres Relevantes já passou por Ariquemes, Vilhena e Rolim de Moura, somando aproximadamente 400 mulheres homenageadas em todo o estado. Ji-Paraná é mais uma etapa dessa jornada, que se encerra no dia 19 de junho em Porto Velho fechando um ciclo de reconhecimento que percorreu Rondônia de ponta a ponta.