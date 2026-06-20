Emenda de R$ 360 mil do deputado Jean Mendonça garante trator para produtores rurais de Alvorada

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/06/2026 às 08h50

A Associação dos Produtores Rurais da Linha 15 (APRINZE), em Alvorada do Oeste, será beneficiada com a aquisição de um trator. O equipamento será comprado com recursos de uma emenda parlamentar no valor de R$ 360 mil.

A destinação foi anunciada pelo deputado estadual Jean Mendonça. Segundo o parlamentar, o maquinário deverá contribuir com as atividades desenvolvidas diariamente pelos produtores vinculados à associação.

Jean Mendonça afirmou que o investimento na agricultura familiar também representa uma forma de apoiar o desenvolvimento do município.