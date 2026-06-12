Deputado Ezequiel Neiva anuncia mutirão com 10 mil exames de ressonância magnética para zerar fila de pacientes no Cone Sul

Por Nilson Nascimento

Publicada em 12/06/2026 às 08h00

Ezequiel Neiva (PL) reforça que tem priorizado investimentos para a melhoria do atendimento na saúde (Foto: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar)

Uma parceria entre o deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) e a prefeitura de Vilhena garantirá a realização de 10 mil exames de ressonância magnética para moradores do Cone Sul de Rondônia. Além de Vilhena, a iniciativa beneficiará pacientes dos municípios de Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Cabixi, Pimenteiras do Oeste e Chupinguaia.



O lançamento oficial do projeto acontece nesta sexta-feira, às 9 horas, no pátio da Prefeitura de Vilhena, com a presença do prefeito Delegado Flori e do secretário municipal de Saúde, Wagner Borges.



Para viabilizar a ação, Ezequiel Neiva destinou R$ 5 milhões em emenda parlamentar individual, recurso suficiente para a realização de 7.500 exames, enquanto o prefeito Flori disponibilizou a contrapartida necessária para custear outros 2.500 procedimentos, totalizando 10 mil atendimentos.



Segundo o deputado, o objetivo é reduzir drasticamente a fila de espera e garantir mais agilidade no diagnóstico e tratamento dos pacientes. “Diariamente recebemos pedidos para exames de ressonância magnética em todos os municípios que visitamos. É uma demanda crescente e a fila de espera ainda é grande. Com esse investimento e a parceria da Prefeitura de Vilhena, queremos zerar a fila de pacientes do Cone Sul e oferecer mais qualidade de vida à população”, destacou Ezequiel Neiva.



O parlamentar também ressaltou a importância da parceria com a administração municipal para ampliar os investimentos na área da saúde. De acordo com ele, o trabalho conjunto com o prefeito Delegado Flori, o secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, e os vereadores Rose Batista da Saúde, Pedrinho Sanches e Dr. Celso tem fortalecido as ações voltadas ao atendimento da população.



“Essa união de esforços tem sido fundamental para melhorar os serviços oferecidos à população. Seguimos trabalhando para garantir investimentos que realmente façam a diferença na vida das pessoas”, afirmou.



Ezequiel Neiva destacou ainda que sua atuação em Vilhena tem priorizado investimentos capazes de reduzir filas, ampliar o acesso aos serviços de saúde e melhorar a qualidade do atendimento prestado aos pacientes da rede pública.



“Estamos consolidando um trabalho sério e comprometido para garantir uma saúde mais eficiente, humanizada e acessível para quem mais precisa”, assegurou o deputado.