Deputada Lebrinha Destina Trator para Produtores da Asprorural em Triunfo

Por Assessoria

Publicada em 12/06/2026 às 13h50

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (PRD) esteve no distrito de Triunfo para realizar a entrega de um trator agrícola à Associação dos Produtores Rurais (ASPRORURAL). O equipamento foi adquirido por meio de recurso parlamentar, após solicitação do vereador Silas Cordeiro e articulação conjunta com o ex-deputado federal Lebrão.

A iniciativa leva mais condições de trabalho aos agricultores vinculados à entidade, que agora passam a contar com um equipamento destinado ao atendimento das atividades desenvolvidas nas propriedades da região. A expectativa é que o maquinário contribua para otimizar serviços e oferecer suporte às necessidades da categoria.

O pedido foi apresentado pelo vereador Silas Cordeiro, que levou à parlamentar as principais demandas da comunidade rural de Triunfo. A partir do diálogo entre as lideranças, o recurso foi assegurado e transformado em um benefício permanente para os associados.

Durante a agenda no distrito, Lebrinha ressaltou a importância do setor agropecuário para o crescimento de Rondônia.

“Cada investimento destinado ao setor rural representa reconhecimento ao trabalho de quem produz e movimenta a economia do nosso estado. São homens e mulheres que contribuem diariamente para o desenvolvimento de Rondônia e que merecem atenção, respeito e melhores condições para exercer suas atividades”, afirmou.

A entrega faz parte de uma série de ações voltadas a agricultura rondoniense. Com o apoio do ex-deputado federal Lebrão e de representantes municipais, recursos vêm sendo direcionados para diferentes localidades, contemplando associações, cooperativas e iniciativas que contribuem para o desenvolvimento da produção no campo.