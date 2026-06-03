Condenado pela justiça é capturado pela Polícia Militar em Ji-Paraná

Por PM/RO

Publicada em 03/06/2026 às 13h40

Na madrugada desta quarta-feira, 3, a Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão decorrente de condenação criminal transitada em julgado durante patrulhamento ostensivo realizado em Ji-Paraná.

A ação ocorreu quando uma guarnição de radiopatrulha transitava pela Rua T-15 e, ao chegar à esquina com a Avenida Teresina, identificou um homem em atitude suspeita nas proximidades de um estabelecimento comercial. Diante da situação, os policiais realizaram a abordagem e procederam à identificação do indivíduo.

Durante consulta aos sistemas de segurança pública, os militares constataram a existência de um mandado de prisão em aberto vinculado a uma pessoa com informações familiares compatíveis às fornecidas pelo abordado. Questionado, ele informou que o procurado era seu irmão e indicou o endereço onde ele poderia ser localizado.

A equipe policial deslocou-se até o endereço informado, localizado no bairro Nova Brasília, onde encontrou o alvo da ordem judicial em frente à própria residência. Após a confirmação da identidade, os policiais deram ciência ao homem sobre o mandado de prisão expedido pela Justiça.

O mandado refere-se a uma condenação definitiva pelos crimes previstos nos artigos 213 e 248 do Código Penal, conforme decisão judicial expedida pela 2ª Vara Criminal de Ji-Paraná.

Em seguida, o condenado foi detido e conduzido ao Presídio Central de Ji-Paraná, onde foi apresentado à autoridade competente para o cumprimento das determinações judiciais.

Segundo a Polícia Militar, a ação demonstra a importância do patrulhamento ostensivo e das abordagens preventivas no apoio ao sistema de justiça, contribuindo para a localização de pessoas com pendências judiciais e para o fortalecimento da segurança pública.