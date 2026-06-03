Estacionamento do Hospital Regional de Guajará-Mirim é revitalizado por mão de obra reeducanda

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 03/06/2026 às 15h05

O estacionamento do Hospital Regional de Guajará-Mirim, em Rondônia, foi completamente revitalizado por meio do projeto Construindo a Liberdade. A iniciativa, que emprega reeducandos na execução dos trabalhos, visa promover a reinserção social através do trabalho e da capacitação profissional.

A obra, resultado de uma parceria entre a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp) e a Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, levou cerca de três meses para ser concluída e foi entregue em maio. Durante esse período, o estacionamento foi transformado com a pavimentação de bloquetes sextavados, produzidos e assentados pelos próprios participantes do projeto.

Os serviços abrangeram a limpeza completa da área, nivelamento do solo e a instalação dos bloquetes. Com a revitalização, o hospital agora oferece um espaço mais seguro e funcional para pacientes, servidores e visitantes.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que o projeto gera oportunidades concretas para a reconstrução de vidas, contribuindo para a redução da reincidência criminal e fortalecendo os laços dos participantes com a sociedade.

TRABALHO E REINSERÇÃO SOCIAL

A execução dos trabalhos foi acompanhada de perto pelo coordenador de Projetos da Nucop-Geres-Sejus/RO em Guajará-Mirim e Nova Mamoré, o policial penal Jederson William Trevisan, garantindo a qualidade técnica e a correta aplicação dos procedimentos. Os reeducandos foram selecionados pela Sejus com base em critérios como disciplina, comportamento, aptidão e segurança. Além da remição de pena, benefício previsto em lei, os participantes recebem remuneração por meio de um convênio com a Seosp, valorizando o trabalho e incentivando a reinserção social.

O secretário da Sejus, Marcus Rito, afirmou que o projeto Construindo a Liberdade é um modelo efetivo de ressocialização, onde o trabalho atua como ferramenta de transformação, oferecendo qualificação, remuneração e a chance de contribuir diretamente com a comunidade.

ALCANCE E PERSPECTIVAS

Esta iniciativa faz parte de um conjunto de projetos de ressocialização desenvolvidos pela Diretoria de Políticas Penais da Sejus em todo o estado de Rondônia, que incluem atividades em áreas como construção civil, marcenaria, agricultura, produção de artefatos e capacitação profissional.