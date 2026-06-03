Cerimônia de abertura do JEM-PVH acontece nesta quarta-feira (3) com início às 18 horas

Por André Oliveira

Publicada em 03/06/2026 às 15h54

O esporte estudantil volta a viver um momento histórico em Porto Velho. Nesta quarta-feira (3), acontece a cerimônia oficial de abertura dos Jogos Escolares Municipais de Porto Velho (JEM-PVH 2026), no Ginásio Cláudio Coutinho, reunindo estudantes, professores, familiares e a comunidade para celebrar o retorno da competição após 12 anos.

Promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), o JEM-PVH tem como objetivo incentivar a prática esportiva entre crianças e adolescentes, promover inclusão social e fortalecer a integração entre as escolas da capital e dos distritos.

A programação terá início às 18h com apresentações da Banda de Fanfarra e da equipe de Ginástica Rítmica do programa Construindo Campeões. A partir das 19h, será realizada a solenidade oficial, com a entrada das delegações escolares, apresentação das bandeiras, execução do Hino de Porto Velho, juramento dos atletas e árbitros, pronunciamento das autoridades, revezamento da tocha e acendimento da pira olímpica.

O evento também contará com apresentações culturais, incluindo uma quadrilha junina, além da participação das lideranças estudantis, tornando a cerimônia um grande momento de celebração do esporte e da juventude porto-velhense.

Ao todo, o JEM-PVH 2026 reúne 68 escolas e cerca de 2.680 atletas e dirigentes. As competições seguem até o dia 14 de junho e serão disputadas em diferentes espaços esportivos da capital, contemplando modalidades como futsal, handebol, basquetebol, voleibol, vôlei de praia, atletismo e ginástica rítmica.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou a importância do retorno dos Jogos Escolares Municipais para a formação dos jovens e para o fortalecimento do esporte no município.

“Estamos retomando uma competição que marcou gerações de estudantes porto-velhenses. O JEM-PVH representa oportunidade, inclusão, integração e incentivo para que nossos jovens desenvolvam seus talentos através do esporte. É um momento histórico para Porto Velho e para toda a comunidade escolar”.

Para o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Cássio Moura, a volta dos jogos simboliza um novo ciclo para o esporte estudantil da capital.

“Depois de 12 anos, os Jogos Escolares Municipais retornam com grande participação das escolas e milhares de estudantes envolvidos. É uma iniciativa que fortalece o esporte, promove cidadania e cria oportunidades para nossos jovens atletas mostrarem seu potencial”.

Foto: Arquivo / Secom