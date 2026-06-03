Chamado de

Por G1

Publicada em 03/06/2026 às 15h51

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, minimizou o atrito recente que teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em entrevista à emissora CNBC nesta quarta-feira (3).

Após Trump admitir a um podcast que chamou o primeiro-ministro israelense de 'completamente louco' durante uma ligação no fim de semana, o premiê israelense tentou colocar panos quentes na situação.

"Trump e eu concordamos nos principais pontos em relação ao Irã. Às vezes temos divergências táticas, mas as resolvemos", afirmou, justificando a intensificação da ofensiva contra o Hezbollah, grupo extremista que atua no Líbano: "Muitos dos que atacam Israel estão em Beirute".

Netanyahu também revelou que os telefonemas entre ele e Trump estão ocorrendo a cada dois dias e que o presidente dos EUA está "avaliando várias opções".

Questionado sobre o Irã, o israelense não descartou a retomada dos conflitos diretos, interrompidos pelo cessar-fogo mediado pelo Paquistão.

"A guerra no Irã ainda não acabou, mas eles estão enfraquecidos. As Forças dos EUA e de Israel estão prontas para intervir no país, se necessário. A abertura do Estreito de Ormuz é possível militarmente... Qualquer retorno em larga escala à ação militar será uma decisão de Trump", defendeu, desmentindo a declaração dada pouco antes por Trump sobre o material nuclear iraniano: "O irã não concordou em abrir mão de seu material nuclear, mas a pressão está aumentando".

Uma nova rodada de negociações com o objetivo de pôr fim aos combates entre Israel e o Hezbollah, que é apoiado pelo Irã, começou nesta terça-feira (2). Nesta quarta, segundo e último dia de reuniões, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que espera que o "encontro resulte em uma declaração conjunta e um plano de ação".

As primeiras evidências sobre um desentendimento entre Trump e Netanyahu surgiram após uma reportagem do site de notícias Axios, que afirmou que o presidente norte-americano chamou o premiê israelense de "louco" e falou que Netanyahu só não estava preso graças aos EUA — ele tem um mandado de prisão internacional expedido pelo Tribunal de Haia.

Questionado nesta quarta sobre a notícia, Trump confirmou que ela era verdadeira, apesar de afirmar que "se dá muito bem" com o aliado:

"Fiquei um pouco perturbado com as constantes brigas dele com o Líbano, sabe?".

A discussão entre os dois ocorreu após Israel intensificar os ataques que tem feito ao Líbano em meio ao cessar-fogo em vigor no conflito do Oriente Médio.

Apesar de Trump pedir que Israel não ataque mais o Líbano, o líder israelense não cumpriu a determinação de seu principal aliado, e as forças israelenses fizeram diversos bombardeios em território libanês nos últimos dias.