Como os rondonienses podem fugir das cobranças surpresas de internet logo após voltarem das férias no exterior

Por Redação

Publicada em 03/06/2026 às 10h41

As chamadas cobranças de roaming internacional continuam a surpreender viajantes brasileiros. Em muitos casos, bastam poucos minutos de navegação, utilização de mapas ou envio de fotografias para gerar custos elevados junto das operadoras tradicionais.

Por esse motivo, cresce o número de turistas que procuram alternativas mais práticas e previsíveis para utilizar internet fora do país. Antes mesmo do embarque, muitos viajantes já optam por pesquisar opções digitais de conectividade internacional. Para comparar cobertura e funcionamento do serviço, é comum que utilizadores procurem informações através deste recurso: visite este site.

O roaming internacional ainda gera muitas reclamações

Apesar da popularização das viagens internacionais, muitos consumidores continuam sem compreender exatamente como funcionam as tarifas de dados móveis fora do Brasil.

Em algumas situações, aplicações atualizadas em segundo plano já são suficientes para consumir dados e gerar cobranças inesperadas. Redes sociais, serviços de localização e sincronização automática de fotografias costumam estar entre os principais responsáveis pelo aumento do consumo.

Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, os consumidores devem verificar previamente as condições do plano contratado antes de utilizar serviços móveis no exterior.

O eSIM começou a mudar o comportamento dos viajantes

Nos últimos anos, o crescimento da tecnologia eSIM alterou a forma como muitos turistas utilizam internet internacional. Diferente dos chips físicos tradicionais, o eSIM permite ativar um plano digital diretamente no telemóvel compatível.

Isso elimina a necessidade de procurar lojas físicas no destino ou trocar o chip principal do aparelho durante a viagem.

Além da praticidade, muitos viajantes valorizam a possibilidade de controlar melhor os gastos e contratar pacotes específicos para cada país ou região visitada.

Segurança digital também merece atenção

Outro ponto importante durante viagens internacionais está relacionado com segurança online. Muitos turistas acabam por utilizar redes Wi-Fi públicas em aeroportos, hotéis ou cafés sem proteção adequada.

Especialistas alertam que este tipo de conexão pode representar riscos para dados pessoais e acessos bancários.

Segundo a Agência da União Europeia para a Cibersegurança, o crescimento da mobilidade digital aumentou a importância da proteção de dados durante deslocações internacionais.

Planeamento ajuda a evitar problemas

Para evitar surpresas após as férias, especialistas recomendam alguns cuidados simples antes da viagem:

verificar se o telemóvel é compatível com eSIM;

confirmar cobertura no destino;

desativar roaming automático da operadora tradicional;

controlar aplicações que consomem dados em segundo plano;

descarregar mapas offline antes da viagem.

Além disso, muitos turistas começaram a pesquisar conteúdos relacionados com organização financeira e tecnologia para viagens internacionais. Em blogs especializados, tornaram-se comuns artigos sobre segurança digital, conectividade e gestão de gastos durante deslocações ao exterior.

A conectividade tornou-se parte essencial da viagem

Hoje, manter acesso à internet durante uma viagem internacional deixou de ser apenas comodidade. Aplicações de transporte, reservas digitais, mapas, comunicação e pagamentos dependem cada vez mais da conectividade móvel.

Por isso, soluções alternativas ao roaming tradicional começaram a ganhar espaço entre turistas que procuram mais previsibilidade e controlo financeiro.

No fim, evitar cobranças inesperadas depende sobretudo de planeamento. E, para muitos viajantes, organizar a internet antes mesmo do embarque já passou a fazer parte da preparação básica para qualquer viagem internacional.