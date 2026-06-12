Com recurso de Mosquini, Prefeitura de Jaru inicia aplicação do Implanon na Clínica da Mulher

Por Assessoria

Publicada em 12/06/2026 às 13h50

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta quinta-feira (11) a aplicação do Implanon na Clínica da Mulher. O método contraceptivo de longa duração foi adquirido com recursos destinados pelo deputado federal Lúcio Mosquini, atendendo a uma solicitação da vereadora Tatiane da Saúde.

Para acompanhar o início dos atendimentos, o deputado esteve na unidade ao lado da vereadora, da secretária municipal de Saúde, Jaíne, e da diretora da Clínica da Mulher, Keu. Na oportunidade, eles acompanharam de perto os primeiros procedimentos realizados pela equipe de saúde.

O Implanon é um método contraceptivo implantado sob a pele do braço e oferece proteção contra a gravidez por até três anos, proporcionando mais segurança, praticidade e qualidade de vida às mulheres.

Segundo os representantes presentes, a iniciativa fortalece as políticas públicas voltadas à saúde da mulher e amplia o acesso da população a métodos contraceptivos modernos e eficazes disponibilizados pela rede pública de saúde.

A ação representa mais um investimento na área da saúde em Jaru, resultado da parceria entre o município e o mandato do deputado federal Lúcio Mosquini, com o objetivo de garantir mais atendimento, prevenção e bem-estar para as mulheres jaruenses.