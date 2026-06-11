Cavalgada da Expocol reúne famílias e movimenta Colorado do Oeste com participação de Ezequiel Neiva

Por Alexandre Almeida

Publicada em 11/06/2026 às 11h49

Ezequiel Neiva participou da cavalgada da Expocol (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

O deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) participou nesta quarta-feira (10) da tradicional cavalgada da 38ª Exposição Agropecuária de Colorado do Oeste (Expocol), evento que marca oficialmente o início de uma das maiores festas agropecuárias do Cone Sul. Ao lado de produtores rurais, lideranças políticas e representantes da comunidade, o parlamentar destacou a importância da feira para o fortalecimento da economia regional.



Parceiro da Expocol, Ezequiel Neiva tem atuado no apoio à realização da feira agropecuária, reconhecendo o evento como um importante instrumento de fomento ao desenvolvimento econômico. “A exposição movimenta diversos setores da economia, gera oportunidades de negócios, incentiva o empreendedorismo e contribui diretamente para a geração de emprego e renda nos municípios da região”, frisou o deputado.



A cavalgada também reafirma a tradição construída ao longo de décadas pela população de Colorado do Oeste. Realizada há 38 edições, a Expocol se consolidou como um patrimônio cultural da região, reunindo famílias, produtores rurais e visitantes em uma celebração que atravessa gerações e preserva as raízes do campo.





Ezequiel Neiva tem sido parceiro da Expocol nos últimos anos (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)



Além da relevância econômica, o evento representa a valorização da cultura e da identidade do povo do Cone Sul. A programação reúne manifestações que exaltam os costumes rurais, fortalecem o sentimento de pertencimento da comunidade e mantêm viva a história daqueles que contribuíram para o desenvolvimento da região.



Para Ezequiel Neiva, a Expocol também simboliza a força do agronegócio regional. O parlamentar destacou que o Cone Sul possui papel estratégico na produção agropecuária, sendo responsável por grande parte da riqueza gerada no campo. “A Expocol é uma vitrine da capacidade produtiva da nossa região. É um momento de valorizar quem produz, gera empregos e impulsiona o desenvolvimento de Rondônia. Nosso mandato continuará apoiando iniciativas que fortaleçam o agronegócio e promovam oportunidades para a população”, afirmou o deputado.



A Expocol inicia nesta quarta-feira (10) e vai até domingo (14) com programação no Parque de Exposições de Colorado do Oeste.