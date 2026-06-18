Cassol e Confúcio já representaram desejo de mudança; o desafio de Hildon; e com apoio de Léo, Camargo se aproxima de Rogério

Por Herbert Lins

Publicada em 18/06/2026 às 09h16

Prof. Me. Herbert Lins – MTE 1143

Mudança: o sentimento que define eleições e molda o futuro

CARO LEITOR, em toda eleição, existe um elemento que costuma mover o eleitorado com mais força do que promessas e discursos: o sentimento de mudança. Quando a população percebe que os problemas se repetem, que as soluções não chegam e que a política se distancia das necessidades reais das pessoas, surge o desejo coletivo por novos caminhos. Ou seja, o sentimento que define eleições e molda o futuro. Uma campanha eleitoral vencedora compreende esse sentimento e o transforma em proposta concreta, apresentando alternativas viáveis para melhorar a vida da população. No entanto, a mudança não pode ser apenas um slogan. Ela precisa estar associada à credibilidade do candidato, bem como capacidade de gestão e compromisso com resultados. O eleitor deseja renovar, mas também quer segurança de que o futuro será melhor do que o presente. A verdadeira mudança é aquela que une esperança, responsabilidade e ação.

Cenário

As pesquisas mais recentes em Rondônia revelam um eleitorado ainda aberto a novas opções, com elevados índices de indecisão e rejeição à continuidade. O cenário reforça a força do sentimento de mudança e da busca por novos representantes.

Sentimento

O sentimento de mudança surge quando o eleitor percebe que os problemas persistem e as soluções não chegam. Nesse cenário, cresce a busca por novos representantes, ideias e propostas capazes de renovar a política.

Captar

Na história recente das eleições estaduais brasileiras, alguns candidatos conseguiram captar o sentimento de mudança presente no eleitorado e transformar esse desejo em vitória nas urnas.

Recordar

Como hoje é dia de #tbt, vamos recordar alguns casos de candidatos que explorou a estratégia eleitoral de alternativa ao grupo político que estava no poder ou ao modelo de gestão vigente e ganhou a eleição de virada.

Mudança

O candidato a governador Romeu Zema (Novo) nas eleições de 2018, chegou ao governo impulsionado pelo forte desejo de mudança do eleitorado de Minas Gerais. Em meio ao desgaste dos grupos políticos tradicionais, apresentou-se como alternativa de renovação e conquistou uma vitória histórica.

Renovação

Ronaldo Caiado (PSD) nas eleições de 2018, conquistou o governo de Goiás embalado pelo sentimento de mudança presente entre os eleitores. Sua candidatura representou uma alternativa ao modelo político vigente e fortaleceu o discurso de renovação.

Imagem

Nas eleições de 2018, Eduardo Leite (PSDB) venceu no Rio Grande do Sul impulsionado pelo desejo de renovação do eleitor gaúcho. Com uma imagem de mudança e gestão moderna, apresentou-se como alternativa aos grupos políticos tradicionais.

Vencedoras

Campanhas vencedoras costumam alinhar sua mensagem ao “humor do eleitor”. Quando predomina a percepção de insatisfação com os serviços públicos, a economia ou a gestão governamental, cresce um ambiente favorável à mudança e candidatos identificados com a renovação tendem a ganhar força.

Alternativa

Em Rondônia, o sentimento de mudança já impulsionou candidaturas vitoriosas. Em 2002, Ivo Cassol (PSDB) foi eleito governador ao representar uma alternativa ao modelo político vigente e canalizar o desejo de renovação do eleitorado.

Expressiva

Nas eleições de 2010, Confúcio Moura (MDB) percebeu nas pesquisas o desejo do eleitor por renovação e uma gestão mais moderna. Com o slogan “Por uma Nova Rondônia”, transformou esse sentimento de mudança em uma vitória expressiva nas urnas.

Venceria

No #TBT de hoje, relembro uma conversa com o jovem Alan França durante a campanha de 2010. Na época, ele afirmava que Confúcio Moura venceria a eleição para governador com mais de 100 mil votos de diferença. Confesso que duvidei da previsão. No fim, as urnas confirmaram o prognóstico: Confúcio foi eleito com uma vantagem de 125.033 votos.

Conectar

O pré-candidato Marcos Rogério (PL) identificou nas pesquisas o forte desejo de mudança e de uma gestão eficiente do eleitor rondoniense. Rogério tem explorado a mensagem “A mudança vem aí!” para se conectar ao sentimento do eleitorado.

Aliança

Falando em conexão com o eleitor, Marcos Rogério (PL) lança sua pré-campanha no próximo dia 22, na Villa Privilege. O evento deve marcar a aliança com Léo Moraes (Podemos) e a indicação de Rodrigo Camargo (Podemos) para vice-governador.

Desafio I

O pré-candidato a governador Hildon Chaves (União Brasil) terá o desafio de interpretar o sentimento do eleitor revelado pelas pesquisas e posicionar-se como agente de mudança, gestão eficiente e alternativa ao modelo político atual, conectando-se ao desejo de renovação do eleitorado rondoniense.

Desafio II

O pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD) entregou o comando do marketing da campanha ao jornalista e publicitário João Kaleche. O desafio será posicioná-lo como uma alternativa de melhorar o que não está bom e afastar a percepção de continuidade do governo Coronel Marcos Rocha (PSD).

Improvável

Falando em marketing eleitoral, o pré-candidato ao Senado Luis Fernando (PSD) fechou com o marqueteiro Gilberto Musto. Mais conhecido como mago do marketing, a missão de Musto será transformar uma candidatura vista como improvável em uma disputa competitiva e viável nas urnas.

Críticas

Ontem (17), durante o programa “A Voz do Povo”, apresentado por Arimar Sousa de Sá, o deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil) fez críticas ao governo Marcos Rocha (PSD), apontando falhas nas áreas de saúde, educação e segurança pública.

Visivelmente

Com seu sarcasmo característico, Arimar Souza de Sá questionou o deputado Maurício Carvalho (União Brasil) sobre os recursos de emendas destinados à saúde, educação e segurança no âmbito estadual. Sem apresentar valores, o parlamentar ficou visivelmente desconfortável.

Lembrar

Como hoje é dia de #TBT, vale lembrar ao deputado Maurício Carvalho (União Brasil) que o governador Marcos Rocha já integrou o mesmo partido e atuou como importante aliado na campanha de Mariana Carvalho à Prefeitura de Porto Velho no último pleito.

Trator

O deputado estadual Marcelo Cruz (Avante) demonstrou força política ao reunir lideranças da capital no auditório da Assembleia Legislativa. Como costuma afirmar, “o trator está ligado” e segue avançando com firmeza no cenário eleitoral.

Desejo

Marcelo Cruz cultiva três desejos políticos: reeleger-se deputado estadual, eleger o pai, vereador Pastor Evanildo, deputado federal pelo PSD, e alcançar um terceiro objetivo. Os dois primeiros parecem ao alcance; o terceiro exigirá algo além de vontade e desejo.

Urgente

O secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, precisa voltar atenção à sarjeta da Avenida Pedro II, nos fundos do Palácio Presidente Vargas, atual Museu da Memória Rondoniense. O trecho necessita de requalificação e manutenção urgente.

Promessa

Falando em requalificação, as obras de revitalização do Parque Circuito seguem paradas. Anunciado pelo superintende da EMDUR, Bruno Holanda, como referência de beleza para a capital, o projeto ainda não conseguiu sair do campo das promessas.

Cobrou

O vereador Gedeão Negreiros (PSDB) cobrou da SEINFRA, em caráter de urgência, obras de drenagem e recapeamento nas ruas Genus e União Cacoalense, no bairro São Francisco, em Porto Velho.

Transparência

Em conversa com a coluna, o prefeito Flori Cordeiro (Podemos) afirmou que sua gestão atua com total transparência e publicidade dos atos administrativos, conforme a legislação. Também destacou que o vereador Jander Rocha (Podemos) segue como aliado político.

Verificou

Em relação à Carreta da Saúde, que oferece exames de imagem, a coluna apurou que a contratação de Organização Social (OS) não ocorre por licitação, conforme entendimento consolidado pelo STF na ADI 1923. Portanto, a ausência de processo licitatório, por si só, não configura irregularidade.

Apurou

A coluna também apurou que o contrato em atraso da Carreta da Saúde em Vilhena é de responsabilidade da SESAU, que realizou a contratação inicial para garantir a continuidade dos atendimentos aos pacientes de Vilhena e dos demais municípios da região do Cone Sul.

Chave

A chave da questão está em um detalhe relevante da reportagem sobre a Carreta da Saúde em Vilhena. A coluna verificou que clínicas particulares citadas chegam a cobrar quase R$ 2 mil por exames de imagem, enquanto a carreta realiza os procedimentos pelos valores da tabela SUS.

Sério

Falando sério, a mudança não pode ser apenas um slogan de campanha ou uma palavra repetida em discursos. Contudo, Vale destacar que o sentimento de mudança, por si só, não garante vitória. Ela precisa estar acompanhada de propostas viáveis, capacidade de gestão e compromisso com resultados. Sem conteúdo e credibilidade, a promessa de mudança perde força diante do eleitor.