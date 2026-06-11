Alex Redano e Cirone Deiró homenageiam personalidades na Alero

Por Marcela Bomfim

Publicada em 11/06/2026 às 10h45

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero) realizou, nesta terça-feira (10), uma Sessão Solene destinada à entrega de Títulos Honoríficos, Medalhas e Votos de Louvor a personalidades e instituições que se destacam pelos relevantes serviços prestados à sociedade rondoniense.



A solenidade teve como proponentes o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos), e o deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), autores da iniciativa que reconheceu cidadãos e entidades com atuação de destaque em diversas áreas.

Sessão Solene destinada à entrega de Títulos Honoríficos, Medalhas e Votos de Louvor (Alero) (Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO)

Entre os homenageados estiveram o desembargador e presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, Alexandre Miguel; o procurador-geral do Ministério Público de Rondônia, Alexandre de Jésus de Queiroz; o subprocurador-geral de Justiça, Ivanildo de Oliveira; o vice-presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, Francisco Borges Pereira Neto; e o conselheiro do Ministério Público, Silvio Roberto Oliveira Amorim Júnior. Eles foram alguns dos agraciados durante a solenidade em reconhecimento às relevantes contribuições prestadas ao Estado de Rondônia.



Mais do que um ato protocolar, a sessão solene reafirma a importância do reconhecimento público como instrumento de valorização do mérito, da cidadania e do compromisso com o bem comum. A iniciativa fortalece os vínculos entre o Parlamento e a população, além de preservar a memória cívica do Estado.

Ao homenagear cidadãos e instituições que fazem a diferença em Rondônia, a Assembleia Legislativa reforça seu papel de representante da sociedade e de promotora de ações que valorizam exemplos de dedicação, trabalho e contribuição para o desenvolvimento do estado.