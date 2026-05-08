Sistemma avalia primeiras semanas de operação em Porto Velho e reforça acompanhamento das rotas por GPS

Por Assessoria

Publicada em 08/05/2026 às 08h00

A Sistemma Serviços Urbanos avaliou como positivas as primeiras semanas de operação da coleta de resíduos sólidos em Porto Velho. Segundo a empresa, o serviço vem sendo executado nos setores programados, incluindo a área urbana e os distritos, com equipes mobilizadas para garantir a continuidade do atendimento e corrigir, de forma rápida, eventuais demandas identificadas durante o período inicial de trabalho.

Neste começo de operação, a empresa encontrou pontos com grande volume de resíduos acumulados, especialmente em locais onde havia caixas estacionárias ou contêineres que foram retirados anteriormente. Com isso, parte da população continuou depositando lixo nos mesmos pontos, o que exigiu reforço de mão de obra, identificação dos locais corretos de atendimento e limpeza dos resíduos espalhados no entorno.

Em alguns setores, o volume encontrado foi superior ao previsto. Rotas que normalmente demandariam menor quantidade de viagens precisaram de reforço operacional, com aumento da capacidade de coleta para dar vazão ao lixo acumulado. A empresa também informou que os distritos foram atendidos dentro do cronograma, com registro de maior acúmulo em algumas localidades, situação que passou a ser corrigida com a execução regular das rotas.

Durante esse período inicial, a Sistemma também realizou adequações no cronograma de coleta em alguns bairros. Em setores de maior movimentação e maior geração de resíduos, a coleta passou a ocorrer de forma diária, especialmente em áreas centrais e regiões com demanda mais intensa. A medida foi adotada após avaliação operacional e também a partir das manifestações da população.

A empresa destaca que todos os caminhões da operação contam com sistema de GPS, o que permite verificar, com precisão, o percurso realizado por cada veículo. Com essa ferramenta, a Sistemma afirma que tem acompanhado as rotas, conferido denúncias e respondido às demandas com base no registro de passagem dos caminhões pelos setores atendidos.

De acordo com a empresa, algumas reclamações ocorreram em locais onde a coleta ainda seria realizada no dia seguinte, ou em situações nas quais o lixo foi colocado para fora após a passagem do caminhão. Mesmo assim, a Sistemma informa que todas as ocorrências estão sendo verificadas individualmente, considerando que o serviço também depende da atuação das equipes em campo e pode exigir correções pontuais.

Outro ponto acompanhado pela empresa é a destinação correta de resíduos de grandes geradores, que possuem regras específicas e, em determinados casos, não são atendidos pela coleta domiciliar comum. A Sistemma reforça que a execução do serviço segue as normas aplicáveis, evitando que resíduos de responsabilidade privada sejam recolhidos de forma irregular pela operação pública.

Na coleta seletiva, a empresa informou que houve aumento no volume de material recolhido e que os resíduos recicláveis estão sendo encaminhados com atenção para preservar o material destinado às cooperativas. A Sistemma explica que esse cuidado é importante porque a renda dos cooperados depende diretamente da qualidade do material recebido.

A empresa também alerta a população sobre os cuidados no descarte de resíduos. Em uma das ocorrências registradas, restos de carvão ainda com potencial de combustão foram colocados junto ao lixo, provocando princípio de aquecimento no interior de caminhões de coleta. A situação exigiu a interrupção do serviço, abertura da carga e retirada do material, gerando atraso operacional e retrabalho para as equipes.

A Sistemma reforça que a colaboração da população é fundamental para a eficiência da coleta. Resíduos devem ser colocados nos dias e horários corretos, bem acondicionados e sem materiais que possam oferecer risco aos trabalhadores, aos equipamentos ou ao próprio serviço público.

Com as primeiras semanas de trabalho em andamento, a empresa afirma que segue ajustando rotas, monitorando os setores por GPS e mantendo equipes mobilizadas para garantir a regularidade da coleta em Porto Velho e nos distritos.