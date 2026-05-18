Rússia diz ter abatido mais de 500 drones ucranianos

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 18/05/2026 às 11h39

Entre as 22h de sábado e as 7h deste domingo [das 16h de sábado às 1h de hoje em Brasília], “unidades de defesa aérea interceptaram e destruíram 556 drones ucranianos” sobre 14 regiões russas, além da Crimeia ocupada e dos mares Negro e de Azov, informou o Ministério da Defesa da Rússia no aplicativo de mensagens Max.

Horas antes, o governador da região de Moscou afirmou que ataques com drones lançados pela Ucrânia causaram pelo menos três mortes e quatro feridos nos arredores da capital russa.

“Desde as 3h da manhã [1h em Lisboa], as forças de defesa aérea estão repelindo um ataque com drones na região da capital”, disse Andrei Vorobiov na plataforma Telegram.

Vorobiov acrescentou que uma mulher morreu na cidade de Khimki, a noroeste de Moscou, e dois homens morreram em uma vila no distrito de Mytishchi, ao nordeste da capital. Em outras partes da região, várias casas foram danificadas e infraestruturas foram atingidas.

Pouco antes, o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, informou que dezenas de drones atingiram a capital russa durante a madrugada, menos de uma semana após o fim do cessar-fogo com a Ucrânia.

Em uma série de mensagens publicadas também no Telegram, Sobyanin afirmou que as defesas aéreas derrubaram um total de 74 drones.

“Foram observados pequenos danos nos locais onde os destroços caíram”, acrescentou.

A Ucrânia, em retaliação aos bombardeios diários realizados pelo exército russo há mais de quatro anos, ataca regularmente alvos na Rússia, alegando que mira instalações militares e energéticas.

Embora a região da capital seja alvo frequente de ataques com drones, a própria cidade de Moscou, localizada a mais de 400 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, é atingida com menos frequência.

Na sexta-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Ucrânia tem o direito de atacar instalações petrolíferas e militares na Rússia, em resposta ao ataque que matou pelo menos 24 pessoas em Kiev no dia anterior.

No sábado, a Força Aérea ucraniana informou ter neutralizado 269 dos 294 drones lançados durante a noite anterior pela Rússia contra território ucraniano.

Os aparelhos não tripulados — alguns deles drones de ataque, enquanto outros eram drones réplica criados para confundir as defesas antiaéreas — foram lançados das regiões russas de Oriol, Kursk, Briansk, Millerovo, Shatalovo e Primorsko-Akhtarsk, além da Crimeia ocupada.

A Ucrânia e a Rússia retomaram a troca de ataques aéreos na terça-feira, após o fim de uma trégua de três dias mediada pelos Estados Unidos durante as comemorações russas pelo fim da Segunda Guerra Mundial.