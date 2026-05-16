Prefeitura oficializa neste sábado (16) o início dos serviços de patrolamento e do programa Caminho Rural 2026

Por Asssesssoria

Publicada em 16/05/2026 às 08h38

A Prefeitura de Jaru, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, realiza neste sábado (16), o lançamento oficial das obras de patrolamento e do programa Caminho Rural para o ano de 2026. A solenidade e início dos serviços acontecerá a partir das 11h na sede da Associação dos Produtores Rurais da Linha 634.

Segundo o prefeito Jeverson Lima, as ações fazem parte do cronograma de conservação da malha viária de Jaru e são feitas utilizando maquinários e recursos próprios da Prefeitura. “Com as estradas em bom estado e acessos prontos, os produtores rurais executam suas atividades com maior agilidade e segurança. Assim, fortalecemos a agricultura no município e vemos o reflexo disso na economia de nossa região”, frisou.

Em 2025, o serviço de patrolamento foi concluído em todas as estradas vicinais de Jaru e dos distritos de Tarilândia, Santa Cruz, Bom Jesus e subdistrito de Jaru Uaru, totalizando 1.600 quilômetros de vias. Além do patrolamento, o Caminho Rural realizou a abertura e construção de acessos a residências, currais, tanques de leite e lavouras em 600 propriedades.