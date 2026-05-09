Obras com investimento de Ezequiel Neiva impulsionam produção agrícola em Nova Mamoré

Por Alexandre Almeida

Publicada em 09/05/2026 às 08h50

As ações e investimentos do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) têm contribuído para mudanças significativas no município de Nova Mamoré, especialmente nas regiões dos distritos de Nova Dimensão, Jacinópolis e Palmeiras. Produtores rurais da Linha 29B relatam melhorias na infraestrutura, trafegabilidade e no escoamento da produção agrícola, resultado de obras realizadas por meio de emendas parlamentares.

O produtor rural Ronis Nogueira destacou a transformação vivida pela comunidade ao longo dos últimos anos. Segundo ele, a Linha 29B era considerada esquecida e enfrentava dificuldades constantes devido à precariedade das pontes. “Transformou o nosso município. A Linha 29 que era uma linha esquecida, ele trocou todas as pontes e hoje a gente compra um calcário e ele é descarregado aqui na nossa porta. Hoje estamos plantando, estamos colhendo e antes a gente não podia. Quando comprávamos uma carga de sal tinha que trazer aos poucos porque não tinha pontes e hoje foram eliminadas todas com tubo em tudo e melhorou a nossa vida”, afirmou.





Ronis Nogueira valorizou o trabalho de Ezequiel Neiva na região (Foto: Luís Castilhos I Secom ALE/RO)



Ronis também ressaltou o sentimento de representatividade com a atuação do parlamentar na região. “Nova Mamoré era uma antes e agora é outra depois do Ezequiel Neiva. Ele dá assistência, apoia o que a gente precisar e tem nos ajudado muito”, destacou.



A produtora rural Natália Lima de Sante também comentou sobre a importância das melhorias nas estradas e pontes da região. Ela lembrou que, antes das obras, os próprios moradores precisavam se unir para realizar reparos emergenciais. “O deputado olhou para a nossa região quando ninguém olhava. Antes tínhamos que fazer vaquinha para arrumar a estrada. A ponte do Rio Azul, que é uma ponte grande, ele conseguiu colocar uma de concreto e aço e hoje conseguimos passar ali em cima. Foi emenda do Ezequiel Neiva”, afirmou.





Natália Lima de Sante agradeceu o trabalho do parlamentar na região (Foto: Luís Castilhos I Secom ALE/RO)



Natália ressaltou ainda os impactos positivos no transporte de insumos e no escoamento da produção agrícola. “Hoje nós podemos comprar o nosso adubo que ele vai vir até a porteira da nossa casa, pois não temos mais problema com pontes. Hoje podemos tirar a nossa produção. Ele é o padrinho da Linha 29 e tem um olhar diferente para a nossa linha”, acrescentou.



Outra preocupação antiga dos moradores era a segurança do transporte escolar. Conforme os relatos, as dificuldades de travessia em pontes de madeira geravam insegurança para as famílias da região. “Toda mãe ficava com medo antigamente. Se quebrasse uma ponte e o ônibus caísse dentro. Agora não temos mais essa questão. As crianças estão saindo de casa hoje e a gente sabe que voltam com segurança. Às vezes pode acontecer de um ônibus quebrar, mas dizer que um ônibus não consegue atravessar uma ponte, isso não acontece mais”, relatou.



Produtor rural Cubinha reconheceu o trabalho de Ezequiel Neiva em Nova Mamoré (Foto: Luís Castilhos I Secom ALE/RO)

O produtor rural Angelino Nogueira, conhecido como Cubinha, relembrou as dificuldades enfrentadas desde a década de 1990 e afirmou que as obras representam um marco histórico para a comunidade. “O primeiro lugar que vai ficar marcado para sempre é a ponte da Linha 29B, porque em 1994, quando mudei para cá, a gente atravessava ali a nado. Hoje temos uma ponte de concreto e aço que vai ficar marcada na história do Ezequiel. Sem contar que todos os tubos que ele colocou eliminaram praticamente todas as pontes da nossa linha”, frisou.



Para o deputado estadual Ezequiel Neiva, o reconhecimento da população reforça o compromisso de continuar trabalhando em favor das comunidades rurais. “Fico muito feliz em ver que os investimentos estão chegando onde realmente precisam. Nosso compromisso é continuar trabalhando para garantir melhores condições aos produtores rurais, fortalecendo a agricultura familiar, melhorando as estradas vicinais e assegurando que a produção agrícola possa crescer cada vez mais em Nova Mamoré”, destacou o parlamentar.





Ezequiel Neiva tem contribuído com a trafegabilidade da Linha 29B (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)



Fotos: Luís Castilhos e Alexandre Almeida