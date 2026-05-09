Prefeitura de Vilhena abre processo seletivo para a educação com salários de até R$ 3,8 mil

Por cacoal notícias

Publicada em 09/05/2026 às 09h21

A Prefeitura de Vilhena (RO) anunciou nesta quinta-feira (7) a abertura de um processo seletivo para contratação temporária na área da educação. Ao todo, serão oferecidas 55 vagas para oito cargos diferentes, com salários que podem ultrapassar R$ 3,8 mil.

De acordo com a prefeitura, o edital será publicado no dia 13 de maio. As inscrições serão gratuitas e poderão ser feitas entre os dias 15 de maio e 1º de junho, pelo site da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

As oportunidades contemplam candidatos com níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.645 a R$ 3.847, além de benefícios. Confira os cargos disponíveis:

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Cuidador de aluno: 10 vagas;

Assistente de sala: 20 vagas;

Inspetor de alunos: 10 vagas;

Secretário escolar: 3 vagas;

Orientador educacional: 3 vagas;

Supervisor escolar: 6 vagas;

Motorista de viaturas pesadas: 2 vagas;

Motorista de viaturas leves: 1 vaga.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais. O contrato terá duração inicial de dois anos, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.

Segundo o edital, cada candidato poderá se inscrever para apenas um cargo. Não será permitida mais de uma inscrição por pessoa.