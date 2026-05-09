O TEMPO E A TEMPERATURA: sábado (9) com pancadas de chuva e trovoadas

Por Sophia Stein

Publicada em 09/05/2026 às 08h30

A previsão do tempo para a Região Norte neste sábado (9), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), indica pancadas de chuva frequentes e trovoadas isoladas nos estados do Amazonas, Roraima, Amapá, Acre, Rondônia e Pará,

Por outro lado, grande parte do estado do Tocantins apresenta sol entre nuvens. Nas microrregiões tocantinenses do Bico do Papagaio e Araguaína, a previsão é de possibilidade de chuva.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C em Rio Branco, Boa Vista, Porto Velho e Belém. A máxima pode chegar até 36°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).