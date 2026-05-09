Por Governo de Rondônia

Publicada em 09/05/2026 às 08h37

Entre os principais destaques das ações do governo de Rondônia no período, estão o recorde histórico na abertura de empresas no estado; os avanços na regularização fundiária; o fortalecimento da saúde pública com hospital de referência; os investimentos em infraestrutura logística e aeroportuária; além das ações de proteção social; e incentivo à agricultura familiar. As iniciativas refletem o desenvolvimento econômico e social de Rondônia em diferentes regiões.

GOVERNO NAS REGIÕES

O turismo histórico-cultural é um dos pontos fortes da Região Madeira-Mamoré, desde os trilhos da ferrovia ao traçado das linhas telegráficas. Em meio a tantas memórias, essa parte de Rondônia possui encantos como o atrativo pôr do sol visto da orla no Rio Madeira, que tem vista para a floresta à tradição da festa dos bois Malhadinho e Flor do Campo no Duelo da Fronteira. É a terra do açaí, do tacacá e do tambaqui. Nos rostos dos que vivem aqui está a história de quem passou ou visitou a região. São descendentes de barbadianos, nordestinos, bolivianos e de tantas outras nacionalidades que, junto com indígenas e ribeirinhos moldaram a identidade do seu povo.

AÇÕES DE DESTAQUE

Com tecnologia, integração entre órgãos e políticas públicas de desburocratização, o governo de Rondônia tem transformado o ambiente de negócios no estado. Há poucos anos, abrir uma empresa em Rondônia era um processo que exigia tempo, paciência e enfrentamento de etapas burocráticas. Muitos empreendedores viam seus planos esbarrarem na lentidão dos trâmites. Hoje, esse cenário mudou completamente.

TBT GOVRO

O que antes foi uma resposta urgente em um dos momentos mais desafiadores da saúde pública, hoje se destaca como uma das iniciativas mais consistentes de gestão e cuidado com a população. Em Porto Velho, o Hospital de Retaguarda de Rondônia (HRRO), criado em 2020, a partir da aquisição pelo governo de Rondônia da estrutura do antigo Hospital Regina Pacis, segue escrevendo uma história de avanços e transformação.

TERRAS PÚBLICAS

Um passo histórico na gestão territorial do estado foi conduzido pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat), na quarta-feira (6) ao protocolar, em um Cartório do município de Buritis o pedido de análise e registro da primeira área de arrecadação de terras devolutas estaduais. A medida representa um marco no ordenamento fundiário e consolida o avanço técnico e jurídico promovido pelo governo no reconhecimento e incorporação de áreas públicas ao patrimônio estadual.

PREVENÇÃO

O governo de Rondônia deu início, na segunda-feira (4), à Operação Caminhos Seguros 2026, uma ação estratégica integrada voltada ao enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes. A operação segue até o dia 18 de maio e ocorre em todo o território nacional, sob coordenação da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

SANEAMENTO BÁSICO

O município de Jaru deu mais um passo importante rumo ao desenvolvimento urbano e à melhoria da qualidade de vida da população com a entrega da primeira etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário, realizada no dia 29 de abril.

MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS

O governo de Rondônia, por meio da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (Soph), registrou crescimento de 8,8% na movimentação de cargas no Porto de Porto Velho no primeiro trimestre de 2026. No período de janeiro a março, foram movimentadas 583.125,59 toneladas, frente a 535.903,39 toneladas no mesmo intervalo de 2025, evidenciando a consolidação do porto como importante ativo logístico regional.

CIDADANIA

O governo de Rondônia tem avançado na modernização e ampliação do acesso à documentação civil. Com a implantação da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), o estado dobrou a capacidade de emissão mensal de documentos, saindo de cerca de 8 mil para mais de 16 mil identidades emitidas por mês.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

O acesso ao crédito rural ganhou um novo impulso na Zona da Mata rondoniense. No dia 27 de abril, o governo de Rondônia lançou oficialmente o programa Microcrédito Rural – Pronaf B, uma iniciativa que amplia oportunidades para agricultores familiares investirem na produção e melhorarem a renda com condições facilitadas. A ação é fruto da parceria entre a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater-RO) e o Banco da Amazônia (Basa) na região, reforçando o alinhamento entre as instituições para a execução da política pública de desenvolvimento rural.

ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS

O governo de Rondônia inaugurou dois novos hangares no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira, em Porto Velho, além de realizar a entrega de viaturas operacionais ao Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO). A entrega contempla dois hangares, sendo um destinado ao Corpo de Bombeiros e outro à Casa Militar da Governadoria (Casa Militar), fortalecendo a estrutura aérea estadual e ampliando a capacidade de resposta em atendimentos emergenciais em todo o território.