Criminoso armado invade propriedade rural, amarra vítimas e rouba armas e motocicleta

Por jaruonline.com

Publicada em 09/05/2026 às 09h00

Um roubo com restrição da liberdade das vítimas foi registrado na manhã desta sexta-feira (08), em uma propriedade rural localizada na Linha 621, região de Governador Jorge Teixeira.

De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas estavam trabalhando em um curral quando foram surpreendidas por um criminoso armado. Mediante grave ameaça, o suspeito rendeu as pessoas presentes e as levou até a residência da propriedade, onde permaneceram amarradas.

Ainda conforme o relato policial, o proprietário da fazenda havia saído para realizar compras na cidade e, ao retornar ao imóvel, também acabou sendo rendido e amarrado pelo criminoso.

Segundo as informações apuradas, o suspeito demonstrava interesse específico em localizar armas de fogo existentes no local, conseguindo subtrair uma espingarda calibre 28 e um revólver calibre .38, ambos registrados. Além das armas, foram levados quatro aparelhos celulares e uma motocicleta Honda Bros 160, ano 2011.

Após o crime, o autor fugiu em direção à comunidade Jorge Teixeira, tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar realizou diligências e patrulhamento nas possíveis rotas de fuga, porém até o momento nenhum suspeito foi localizado e os objetos roubados não foram recuperados.

O caso foi registrado como roubo majorado, devido ao uso de arma, atuação com restrição da liberdade das vítimas e subtração de armas de fogo.