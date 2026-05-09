Guajará-Mirim recebe 2.366 kits escolares para fortalecer a educação na rede municipal

Por Assessoria

Publicada em 09/05/2026 às 08h54

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que chegaram ao município 2.366 kits escolares destinados aos alunos de todas as escolas de Ensino Fundamental da rede municipal de ensino.

A iniciativa integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, desenvolvido em parceria com o Governo do Estado, por meio do Programa de Alfabetização, reforçando os investimentos voltados ao desenvolvimento educacional e ao processo de alfabetização das crianças.

Neste momento, os materiais estão em fase de organização e planejamento logístico para posterior distribuição às unidades escolares, garantindo que a entrega ocorra de forma adequada e organizada para atender os estudantes da rede municipal.

A Prefeitura destaca ainda que novos kits escolares ainda serão recebidos, ampliando o atendimento e fortalecendo as ações de apoio à aprendizagem e à permanência dos alunos no ambiente escolar.

A gestão municipal reafirma seu compromisso com a educação pública de qualidade, investindo em ações que contribuem para o desenvolvimento educacional e para a construção de melhores oportunidades para as crianças de nosso município.