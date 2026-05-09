Cinco pessoas da mesma família morrem em acidente na RO-479

Por Pimenta Virtual

Publicada em 09/05/2026 às 09h00

Colisão envolvendo uma caminhonete e um caminhão ocorreu no início da noite desta sexta-feira, 8 de maio de 2026, na zona rural de Castanheiras. As vítimas eram moradoras de Jardinópolis.

Um grave acidente registrado no início da noite desta sexta-feira, 8 de maio de 2026, deixou cinco pessoas da mesma família mortas na RO-479, na zona rural de Castanheiras. O horário exato da colisão não foi informado.

Conforme o Pimenta Virtual apurou, o acidente aconteceu nas proximidades do cruzamento da rodovia com a Capa 0, trecho que dá acesso ao município de Castanheiras. A colisão envolveu uma caminhonete S10 branca e um caminhão com carroceria de madeira.

As cinco vítimas estavam na caminhonete e morreram ainda no local. Elas foram identificadas como Edvanildo, a esposa dele, Rosilda, o filho do casal, Ravi, de 3 anos, além da sogra, Luzia, e da cunhada, Celita.

A família era moradora de Jardinópolis, distrito de Castanheiras, e retornava de Ji-Paraná, onde teria ido realizar compras no comércio local.

Pessoas que passaram pelo trecho no momento do acidente relataram à redação do Pimenta Virtual a gravidade da colisão. Com o impacto, o veículo ficou totalmente destruído e as vítimas morreram instantaneamente.

Equipes de resgate e autoridades policiais foram acionadas para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários. A área foi isolada para o trabalho da perícia.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes, que deverão apontar as causas da colisão após a conclusão dos levantamentos.

A tragédia causou grande comoção em Jardinópolis e em toda a região. A família era conhecida na comunidade, que tem forte ligação com o setor agrícola, especialmente com o crescimento do plantio de soja nos últimos anos.