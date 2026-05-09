Prefeito Leo Moraes e a vice-prefeita Magna dos Anjos entregam Praça Cohab na Zona Sul de Porto o Velho

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/05/2026 às 08h40

Durante a semana o prefeito de Porto Velho, Leo Moraes (Podemos) coordenou junto com sua equipe a solenidade de inauguração da Praça Cohab, na Zona Sul da capital. Participaram do evento, além do prefeito, a vice-prefeita Magna Anjo dos Anjos, que reside às imediações.

A praça está localizada em região das mais tradicionais do município. Foram realizadas obras de iluminação em LED, recuperação do piso, melhorias na acessibilidade, instalação de novos bancos, paisagismo, pintura, melhorias no espaço para conveniência, playground, academia ao ar livre, campinho X2, dentre outras melhorias. Os trabalhos de restauração e readequação foram realizados pela Empresa de Desenvolvimento Urbano-Emdur.

O prefeito Leo Moraes, disse que a obra, “é a nossa 39ª intervenção de requalificação, criação ou melhoria de espaços públicos. Aqui no Cohab estamos atendendo diretamente cerca de 15 mil pessoas do bairro além de milhares da região do entorno”.

A vice-prefeita Magna dos Anjos, destacou a importância de a prefeitura caminhar junto com a comunidade na prioridade de obras. A reinauguração da praça, agora totalmente revitalizada é a prova do compromisso do Poder Executivo visando o bem-estar da população.