Por Letícia Regis

Publicada em 29/05/2026 às 09h38

Com reivindicações que vão desde melhorias na infraestrutura dos bairros até problemas relacionados à iluminação pública, mobilidade urbana e saneamento, moradores de diferentes regiões de Porto Velho participaram da audiência pública da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2027, realizada pela Prefeitura de Porto Velho no Teatro Banzeiros.

Os encontros, promovidos nos dias 26 e 28 de maio, aproximam a população da gestão municipal e permitem que os próprios moradores apontem as principais necessidades enfrentadas nas comunidades, contribuindo diretamente para o planejamento dos investimentos públicos do próximo ano.

Entre os temas mais citados pelos participantes estiveram a recuperação de ruas, drenagem, iluminação pública, melhorias na saúde, educação, mobilidade urbana e ampliação de serviços básicos nos bairros mais afastados da região central.

A presidente da Associação Porto Cristo, Luciana Riscik, participa das audiências todos os anos e afirma que ao longo dos anos já conseguiu ver a progresso em vários pontos do bairro em que reside.

“Muita coisa foi apresentada nessa nova gestão, e o trabalho tem sido feito de acordo com as nossas demandas. Então mais uma vez estamos aqui para apresentar os pedidos principais da nossa comunidade”.

Márcia Avelino, moradora do Parque Amazônia, zona leste da capital, destacou a importância da participação pública nas discussões sobre o orçamento do município.

“Estou aqui para buscar melhorias voltados para saúde, infraestrutura e saneamento básico. Infelizmente muitos não acreditam na eficácia dessa audiência, mas eu sou prova de que se não vierem trazer a demanda do seu bairro, nada acontece”.

Durante a primeira audiência, representantes das secretarias municipais escutaram todas as demandas apresentadas, esclareceram dúvidas e explicaram como funciona o processo de construção do orçamento municipal.

Segundo o secretário adjunto de economia (Semec), Sérgio Pacífico, a proposta é transformar as sugestões da comunidade em instrumentos de apoio para definição das prioridades da administração pública.

Para Letícia Agnes, Secretária executiva de orçamento da Semec, a interação entre a gestão pública e a população é fundamental para o desenvolvimento da cidade.

“A gente está ouvindo as necessidades de cada bairro, e de cada distrito que precisa de atenção, e a partir desse alinhamento podemos elaborar o orçamento de acordo com as prioridades que a capital”.

Além da participação presencial, a Prefeitura também disponibilizou um formulário digital do Orçamento Participativo, ampliando o acesso da população ao processo de construção da LOA 2027 e permitindo que mais moradores possam encaminhar sugestões de forma online.

Todas as propostas apresentadas durante as audiências públicas e no formulário digital passarão por análise técnica e poderão ser incorporadas ao planejamento orçamentário de 2027, conforme critérios de viabilidade e prioridade.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que as audiências representam o fortalecimento do diálogo entre o poder público e a população na definição das ações e investimentos futuros da cidade.

“Quando a população participa, conseguimos entender com mais clareza quais são as prioridades de cada região da cidade. Esse diálogo é fundamental para construirmos um orçamento mais eficiente e próximo da realidade das pessoas.”

A próxima audiência presencial ocorre nesta quinta-feira (28).