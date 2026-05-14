Linha de crédito facilitado para mães atípicas empreenderem em Rondônia

Uma oportunidade de acesso a crédito facilitado foi apresentada à Associação das Mães Atípicas Empreendedoras do Estado de Rondônia por correspondentes do programa Basa Acredita. A iniciativa do Banco da Amazônia (BASA) é voltada ao estímulo da economia local por meio de crédito desburocratizado.
A proposta contempla mães de pessoas com deficiência que já empreendem ou que desejam empreender, desde que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) em Porto Velho. Por meio do programa, é possível acessar microcrédito de até R$ 21 mil, com taxa de juros de 2,74% ao mês, prazo flexível e parcelamento em até 12 meses.
Além do financiamento, as beneficiárias recebem orientação sobre como aplicar o recurso no negócio, fortalecendo a atividade empreendedora. Isso porque o programa Basa Acredita tem parceria com o PopCred, empresa que atua como ponte entre o banco e o público, oferecendo atendimento simplificado e orientação para o uso consciente dos recursos.
A linha atende a perfis diversos, como revendedoras de produtos, prestadoras de serviços e empreendedoras que precisam investir em estrutura, capital de giro para produção própria ou para iniciar uma atividade autônoma.
Menos burocracia
Um dos principais diferenciais do programa é a redução da burocracia. O acesso ao crédito pode ser feito de forma simplificada (sujeito a avaliação), inclusive por meio de atendimento via WhatsApp, com a apresentação de documentos básicos como CPF e dados do empreendimento.
A expectativa da Associação das Mães Atípicas Empreendedoras é que a iniciativa contribua para ampliar a geração de renda na comunidade, fortalecendo os negócios já existentes e servindo como estímulo para o surgimento de novos projetos.
As mães atípicas podem confirmar o interesse na linha de crédito por meio do formulário online disponibilizado pela Associação. [Clique aqui].
Link do formulário: https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSdJJzuZYpi_Cx- w2Q3mzmguf0Ice8MaX4BUesC4c- 4tAk8Pgw/viewformLinha de crédito facilitado para mães atípicas empreenderem
A proposta contempla mães de pessoas com deficiência que já empreendem ou que desejam empreender, desde que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) em Porto Velho. Por meio do programa, é possível acessar microcrédito de até R$ 21 mil, com taxa de juros de 2,74% ao mês, prazo flexível e parcelamento em até 12 meses.
Além do financiamento, as beneficiárias recebem orientação sobre como aplicar o recurso no negócio, fortalecendo a atividade empreendedora. Isso porque o programa Basa Acredita tem parceria com o PopCred, empresa que atua como ponte entre o banco e o público, oferecendo atendimento simplificado e orientação para o uso consciente dos recursos.
A linha atende a perfis diversos, como revendedoras de produtos, prestadoras de serviços e empreendedoras que precisam investir em estrutura, capital de giro para produção própria ou para iniciar uma atividade autônoma.
Menos burocracia
Um dos principais diferenciais do programa é a redução da burocracia. O acesso ao crédito pode ser feito de forma simplificada (sujeito a avaliação), inclusive por meio de atendimento via WhatsApp, com a apresentação de documentos básicos como CPF e dados do empreendimento.
A expectativa da Associação das Mães Atípicas Empreendedoras é que a iniciativa contribua para ampliar a geração de renda na comunidade, fortalecendo os negócios já existentes e servindo como estímulo para o surgimento de novos projetos.
As mães atípicas podem confirmar o interesse na linha de crédito por meio do formulário online disponibilizado pela Associação. [Clique aqui].
Link do formulário: https://docs.google.com/forms/
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